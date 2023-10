China Energy fördert die Freundschaft zwischen chinesischen und indonesischen Jugendlichen (FOTO)

Beijing, China (ots) - Eine Gruppe junger Menschen, sechs Indonesier und sechs

Chinesen, besuchte vom 22. bis 26. September im Rahmen der vom Unternehmen

organisierten "We Are Together: Silk Road Youth Trip" repräsentative Unternehmen

von China Energy, um sich über ihre Errungenschaften in Bereichen wie digitale

Transformation, technische Innovation und Entwicklung grüner und sauberer

Energien zu informieren, einen Rundtisch mit eingehenden Diskussionen zu führen.

Damit wird eine Brücke für die freundliche Kommunikation und den Austausch

zwischen chinesischen und indonesischen Jugendlichen geschlagen.



Während der fünftägigen Reise besuchten junge Vertreter beider Länder Guoneng

Guohua (Beijing) Gas Thermal Power Co., Ltd., wo sie mehr über seine vollständig

intelligenten, hochzuverlässigen Betriebs- und Wartungsprozesse und die grüne

Stromerzeugungstechnologie mit extrem niedrigen Emissionen von Staub, SOx, NOx

und CO2 erfuhren. Sie besichtigten ferner Sunergy Co., Ltd., wo sie den

automatischen, intelligenten Kohleabbauprozess in einem Kohlebergwerk

beobachteten bzw. ein CCUS-Demonstrationsprojekt nach der Verbrennung (Carbon

Capture, Utilization and Storage) kennenlernten, das eine Technologie der neuen

Generation mit unabhängigen Schutzrechten vertritt, die CO2 aus dem Rauchgas

abfängt. Das abgeschiedene CO2 kann dann unterirdisch zur Ölgewinnung

eingespritzt oder an nahe gelegene Chemieanlagen zur Produktion geliefert

werden. Sie besuchten noch den Windpark Skyway in Chongli, wo sie herausfanden,

wie die Technologien der erneuerbaren Energien dazu beitrugen, die Olympischen

Winterspiele 2022 in Peking klimaneutral zu gestalten, und beobachteten, wie das

HICMS (holographisches integriertes Zustandsüberwachungssystem) die

Rotorblätter, das Turm und das Fundament der Windkraftanlage überwacht. Sie

kamen zum Huanghua-Hafen, dem weltweit ersten Trockenschüttguthafen, der einen

intelligenten Vollprozessbetrieb realisierte, der die indonesischen Gäste mit

seiner effizienten, intelligenten und sauberen Produktion zutiefst beeindruckte.

Sie besuchten auch das Cangdong-Kraftwerk, wo das Demonstrationsprojekt zur

Meerwasserentsalzung, "das Meerwasser zu Trinkwasser verarbeitet", die

indonesischen Jugendlichen in Erstaunen versetzte.