Peking (ots/PRNewswire) - Adil Ahmed, 65, ist einer der Pakistaner, die die

Auswirkungen der florierenden Entwicklung sauberer Energie in Pakistan durch

verschiedene Energieprojekte, die in Zusammenarbeit mit China durchgeführt

werden, zu spüren bekommen haben.



"Ich habe PV-Paneele (Photovoltaik) auf meinem Dach installiert", sagte Ahmed

und fügte hinzu, dass viele der Paneele in Pakistan in China hergestellt würden.





China exportiert nicht nur PV-Paneele, sondern unterstützt Pakistan auch bei derNutzung seiner reichhaltigen Sonnenenergie- und Wasserressourcen durch grüneEnergieprojekte.Mit einer jährlichen Erzeugungskapazität von 3,2 Milliarden Kilowattstundensauberen Stroms soll das Karot-Wasserkraftwerk nach Angaben pakistanischerBeamter des Karot-Wasserkraftwerks jedes Jahr etwa 1,4 Millionen TonnenStandardkohle einsparen und die Kohlendioxidemissionen um 3,5 Millionen Tonnenverringern.Das Karot-Wasserkraftwerk-Projekt ist nur eines der Beispiele für ChinasBemühungen um den Aufbau einer grünen Belt and Road-Initiative.Dieses Jahr findet der 10. Jahrestag der von China vorgeschlagenen Belt and RoadInitiative (BRI) statt. In den letzten zehn Jahren hat China nicht nur seineneigenen grünen Wandel vorangetrieben, sondern auch bedeutende Fortschritte beider Entwicklung einer grünen BRI gemacht."In den letzten 10 Jahren ist es China gelungen, ein durchschnittlichesjährliches Wirtschaftswachstum von 6 Prozent mit einem durchschnittlichenjährlichen Wachstum des Energieverbrauchs von 3 Prozent zu erzielen", sagteHuang Runqiu, Minister für Ökologie und Umwelt, in seiner Rede am Runden Tischzur grünen Entwicklung der BRI und auf der Generalversammlung der BRIInternational Green Development Coalition im Mai.Chinas Kohlendioxidemissionen pro BIP-Einheit seien um rund 35 Prozent gesunken,was einer Verringerung von etwa 3,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionenentspreche, sagte Huang und fügte hinzu, dass die installierte Kapazität fürerneuerbare Energien in China im Jahr 2022 1,2 Milliarden Kilowatt erreicht unddamit zum ersten Mal in einer historischen Aufholjagd die für Kohlekraftwerkeüberholt habe.China hat in den letzten Jahren nicht nur seine eigene umweltfreundliche undnachhaltige Entwicklung vorangetrieben, sondern auch fortschrittlicheTechnologien mit anderen Ländern ausgetauscht und mehrere Kooperationsprojektemit sauberer, kohlenstoffarmer und hochwertiger grüner Energie mit anderenLändern durchgeführt.Durch die Nutzung seines Fachwissens in den Bereichen erneuerbare Energien,Energieeinsparung, Umweltschutz und saubere Produktion sowie durch den Einsatz