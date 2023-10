Huawei und die IUCN bauen den globalen Einfluss des Naturschutzes in Phase 2 von Tech4Nature aus

Gland, Schweiz (ots/PRNewswire) - Huawei und die IUCN (International Union for

Conservation of Nature) haben eine strategische Kooperationsvereinbarung zum

Start von Phase 2 der Tech4Nature-Partnerschaft unterzeichnet.



Zusammen mit der TECH4ALL-Initiative von Huawei und der Grünen Liste der IUCN

war der Beginn von Tech4Nature im Jahr 2020 sowohl für Huawei als auch für die

IUCN die erste große Partnerschaft, welche die Sektoren IKT und Naturschutz

umfasst.





Eines der wichtigsten Ergebnisziele von Phase 2 wird darin bestehen, die weitereZusammenarbeit zwischen den beiden Sektoren zu erleichtern."Technologie ermöglicht es uns, die Lücke zwischen der Wissenschaft und demHandeln zu schließen ", erläuterte Dr. Grethel Aguilar, amtierendeGeneraldirektorin der IUCN . "Naturschützer können die Möglichkeiten von BigData, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen nutzen, um riesigeDatensätze und ökologische Trends zu analysieren. Diese unverzichtbarenInformationen helfen bei der Identifizierung und dem Schutz wichtigerLebensräume, geben die Richtung unserer Arbeit vor und können dazu beitragen,die nötigen Ressourcen zum Schutz bedrohter Arten wirksam einzusetzen."Phase 2 wird die globale Wirkung der Tech4Nature-Partnerschaft ausbauen und denEinsatz digitaler Technologien erhöhen, um das effektive und gerechte Managementvon Naturschutzgebieten voranzutreiben. Gemeinsam werden die IUCN und Huaweitechnologiebasierte Lösungen für Pilotprojekte in mindestens fünf Ländernentwickeln, darunter Brasilien, Kenia, die Türkei, Mexiko und China.Die Tech4Nature-Partnerschaft wird auch zur Umsetzung des 30x30-Ziels beitragen,das im Global Biodiversity Framework (https://www.cbd.int/gbf/targets/) (GBF)von Kunming-Montreal definiert ist, in dem gefordert wird, dass 30 % derglobalen Land- und Meeresgebiete durch die Schaffung von Schutzgebieten undwirksamen gebietsbezogenen Schutzmaßnahmen erhalten werden müssen. Die Partnerplanen, die Implementierung des GBF durch Wissenstransfer und Kapazitätsausbauzu unterstützen, einschließlich der Unterstützung der Online-Wissensplattformfür den Global Species Action Plan (GSAP) und der Entwicklung vonWissensprodukten."Wir glauben, dass die Tech4Nature-Initiative auf dem Erfolg der ersten Phaseaufbauen und ihre globale Wirkung ausbauen wird", kommentierte Peng Song,Senior-Vizepräsident von Huawei und Präsident der Abteilungen für IKT-Strategienund Marketing , in seiner Rede während der feierlichen Unterzeichnungszeremoniezum Auftakt von Phase 2. "Wir glauben auch, dass noch mehr Partner derTech4Nature-Initiative beitreten werden, digitale Technologie annehmen und zurnachhaltigen Entwicklung des Planeten beitragen werden."Der Beginn der zweiten Phase der Partnerschaft wurde durch den Start derPublikation "Tech4Nature - A Partnership for Our Planet" unterstrichen. DieseVorzeigepublikation bündelt die bewährten Verfahren und Erfahrungen der erstenPhase der Partnerschaft zwischen Huawei und der IUCN, die den Einsatz von IKTfür den Naturschutz in fünf geschützten Gebieten auf der ganzen Welt initiierte.Sie enthält auch Leitlinien dazu, wie Technologie in verschiedenenNaturschutzgebieten helfen kann, den Standard der Grünen Liste der IUCN zuerreichen, sowie zur Rolle von Technologie bei der Implementierung des GBF.