SERMATEC stellt innovative Energiespeichertechnologie auf der ZeroEmission Mediterranean 2023 in Rom vor, um Europa zum Erreichen seiner Kohlenstoffneutralitätsziele zu befähigen

Rom (ots/PRNewswire) - SERMATEC (https://en.sermatec-ess.com/) , ein führendes

Unternehmen in der Energiespeicherbranche, gibt sein mit Spannung erwartetes

Debüt auf der ZeroEmission Mediterranean 2023 auf dem Gelände der Fiera Roma an

Stand B18-C17 vom 10. bis 12. Oktober 2023 und stellt seine hochmodernen

Energiespeichersysteme (ESS) für kommerzielle, industrielle sowie private Nutzer

vor. Mit seinem umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklungskonzept hofft

SERMATEC, europäische Unternehmen in die Lage zu versetzen, Energie zu sparen

und sich den Herausforderungen hoher CO?-Steuern zu stellen.



SERMATEC freut sich, sein herausragendes Produkt aufbauend auf der Dynamik der

Messe dem europäischen Markt präsentieren zu können. SERMATEC Outdoor

Liquid-Cooled Cabinet SMT-ESS-CUBE372 (flüssigkeitsgekühlter

Außenschaltschrank), der sowohl für kommerzielle als auch industrielle und

Versorgungssektoren entwickelt wurde und über eine Batteriekapazität von 372 kWh

verfügt, ermöglicht eine flexible Erweiterung dank seines modularen Designs und

kann Spannungsregulierung, dreiphasiges Spannungsungleichgewicht und harmonische

Steuerung bieten, wodurch die Stromqualität gesteigert wird. Er kann als

Zusatzstromversorgung verwendet werden, um die Energiekosten für Unternehmen zu

senken, den Anteil grüner Energie zu erhöhen und den sicheren und stabilen

Betrieb der Systeme aufrechtzuerhalten. Die Reihe von flüssigkeitsgekühlten

Container-Energiespeichersystemen bietet Betriebsmodi für Spitzenlastabdeckung

(Peak-Shaving), Nachfragesteuerung, Notstromversorgung und Befehlssteuerung.