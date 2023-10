DUBAI, VAE, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Auf der UBBF 2023 hielt Leon Wang, Präsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Bring Net5.5G to Reality, Inspire New Growth" (Net5.5G in die Realität umsetzen, neues Wachstum anregen). Er wies darauf hin, dass in der 5,5 G-Ära neue Ultrabreitbandanwendungen – brillenloses 3D, hausweite Intelligenz, Ultra-HD-Videokonferenzen und Computerdienste – nach und nach auftauchen werden. Infolgedessen werden Dienste wie privates Breitband, mobiles Breitband, Unternehmenscampus und private Unternehmensleitungen eine Aufrüstung auf 10 Gbit/s benötigen. Dies wird wiederum neue Geschäftsmöglichkeiten für Netzbetreiber eröffnen. Durch die Unterstützung von allgegenwärtigen 10 Gbit/s-Verbindungen, elastischem Ultrabreitbandtransport und autonomer Netzwerk-Selbstoptimierung wird Net5.5G neues Geschäftswachstum für Netzbetreiber fördern.

