Die Midea RAC Fabrik in Thailand lieferte das 1-millionste Klimaanlagen-Set aus und eröffnet ein neues Kapitel in der intelligenten Fertigung

PATTAYA, Thailand, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 10. Oktober fand in Thailand die globale Kundenkonferenz von Midea RAC und die Auslieferungszeremonie des einmillionsten Sets der Midea RAC Fabrik aus Thailand statt, die unter dem Motto „Innovation für die Zukunft" stand. Der Provinzgouverneur von Chonburi, der Botschaftsrat der chinesischen Botschaft in Thailand, der Generaldirektor der Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) sowie der Präsident von Midea RAC, andere Führungskräfte und die Vertreterinnen und Vertreter der globalen Kundschaft nahmen an der Zeremonie teil.

Die Midea RAC Fabrik in Chonburi, Thailand, die über 137 Mio. USD gekostet hat, hat in weniger als einem Jahr nach ihrem Start im November 2022 das millionste Gerät produziert. Dies markierte nicht nur den Durchbruch von Midea RAC im Bereich „Technologie und Vertrieb" durch die Lokalisierung von F&E, Produktion und Vertrieb, sondern auch den Beginn einer neuen Etappe bei der Umsetzung der globalen Strategie des Unternehmens.