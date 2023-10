M42 kündigt neues LLM für den Einsatz im klinischen Bereich an, um die Zukunft der KI im Gesundheitswesen zu verwandeln

Med42 bietet qualitativ hochwertige Antworten auf kurz- und langfristige medizinische Fragen. Das Modell wurde entwickelt, um die klinische Entscheidungsfindung exponentiell zu verbessern und den Zugang zu synthetisiertem medizinischen Fachwissen für medizinisches Fachpersonal, Patienten und Forscher im medizinischen Bereich bis hin zu den Aufsichtsbehörden zu erleichtern.

Med42 wurde unter Verwendung des M42 vorliegenden branchenführenden kuratierten Datenbestands an medizinischem Fachwissen trainiert. Bei Tests mit mehreren für das Gesundheitswesen relevanten Datensätzen übertrifft das Modell größere geschlossene Modelle wie ChatGPT 3.5 und erreicht bei einer „Zero-Shot-Auswertung" der Antworten auf Beispielfragen aus der Medizinischen Zulassungsprüfung der Vereinigten Staaten (USMLE – United States Medical Licensing Examination) eine Punktzahl von 72 %.

Med42 wurde vom M42-Team in Abu Dhabi entwickelt und von Cerebras in Zusammenarbeit mit Core42, einem zu G42 gehörenden Unternehmen, das sich auf das Ermöglichen der Lieferung von KI-Programmen und KI-Programmen für Unternehmen auf nationaler Ebene konzentriert, trainiert und fein abgestimmt. Ein Team der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) nahm weitere Bewertungen der Genauigkeit des Modells vor.

Hasan Jasem Al Nowais, Geschäftsführender Direktor und Vorstandsvorsitzender des Konzerns bei M42, sagte: „Med42 wird den weltweiten Zugang zu medizinischem Fachwissen beschleunigen und verkörpert unser Engagement für das Erzielen transformativer Auswirkungen auf den gesamten Gesundheitssektor. M42 erweitert die Möglichkeiten zur Innovation im Gesundheitswesen und zeigt den Weg auf zu einer stärker personalisierten, patientenorientierten Versorgung. Die einzigartige Kombination des weltweit erstklassigen Fachwissens von M42 auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung und modernster medizinischer Technologien ermöglicht es uns, einen wirkungsvollen Beitrag zur Zukunft der KI im Gesundheitswesen zu leisten – eine Zukunft, in der KI für alle zugänglich, zudem in der Ethik verwurzelt ist und die Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund stellt.