GameChange Solar kündigt bahnbrechenden Vertrag über die Lieferung von Solar-Trackern zur Unterstützung von 560 MW Leistung in Ägypten an

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) - GameChange Solar, ein globaler Anbieter

von Solargestell-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit

CEEC-ZTPC, einem Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen ("EPC") mit

Hauptsitz in China und Energie-Entwicklungsprojekten in mehreren Ländern, einen

Vertrag über die Lieferung von Solar-Tracker-Systemen zur Unterstützung eines

Solarprojekts mit einer Kapazität von 560 MW in Ägypten abgeschlossen hat.



Die zwischen GameChange Solar China und CEEC-ZTPC, einem renommierten Anbieter

von Solar-EPC-Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, unterzeichnete

Vereinbarung festigt eine Partnerschaft, die darauf abzielt, die

Solarenergiebranche zu revolutionieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird

GameChange Solar seine Solar-Tracking-Systeme zur Optimierung der

Energieproduktion für den geplanten Kom Ombo-Solarpark in Ägypten bereitstellen,

der von Africa Middle East Asia Power ("AMEA") entwickelt wird.