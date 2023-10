Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1,055USD gehandelt.

Belastet wurde der Euro am Donnerstag durch Inflationsdaten aus den USA. Die Teuerung ist im Trend zwar rückläufig, sinkt aber nur langsam. An den Finanzmärkten werden daher weitere Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed nicht ausgeschlossen. Von dieser Aussicht profitierte der US-Dollar, während der Euro um fast einen Cent nachgab./bgf/gu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen leicht von seinen deutlichen Kursverlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

