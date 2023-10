China: Riesen-Stützungsfonds soll dem Aktienmarkt auf die Sprünge helfen

"Allerdings darf auch nicht vergessen werden, dass das chinesische Exportvolumen damit noch immer 36 Prozent über dem Vor-Covid-Hoch liegt", merkt Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit sind die neuen Handelszahlen zwar nicht schön, aber eben auch keine Tragödie."

Schlecht sind die Konjunkturdaten hingegen aus deutscher Sicht. "Chinas Importe aus Deutschland und Chinas Exporte nach Deutschland sind dabei überdurchschnittlich stark gefallen. Für die deutsche Wirtschaft ist das eine weitere schlechte Nachricht", warnt Altmann.

Neues Stützungsprogramm für den chinesischen Aktienmarkt

Die schlechte Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes in diesem Jahr zwingt die Regierung offenbar zum Handeln. Der 9,5 Billionen US-Dollar große Aktienmarkt des Landes soll mithilfe eines staatlichen Stabilisierungsfonds gestützt werden, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Finanzregulatoren, einschließlich der China Securities Regulatory Commission (CSRC), haben einen vorläufigen Plan für die Riesen-Initiative an die Regierung übermittelt. Während Einzelheiten zur Umsetzung noch nicht finalisiert sind und das Vorhaben möglicherweise noch verworfen wird, sieht der Plan vor, dass der Fonds Zugang zu einem Gesamtkapital in Höhe von Hunderten von Milliarden Yuan haben soll.

Die Gerüchte um ein neues Stimulus-Paket kommen fast zeitgleich mit einem Investment des chinesischen Staatsfonds, der in dieser Woche Aktien der größten Banken des Landes im Gegenwert von etwa 65 Millionen US-Dollar gekauft hat.

China hatte bereits in den vergangenen Monaten versucht, durch die Senkung der Transaktionsgebühren und Steuern die Nachfrage am Aktienmarkt anzukurbeln, mit begrenztem Erfolg.

Experten sehen die Pläne skeptisch. "Das Problem bei den A-Aktien ist derzeit das mangelnde Vertrauen der Menschen in die Wachstumsaussichten der Wirtschaft, und die Intervention eines Stabilisierungsfonds wird dieses Problem nicht wirklich lösen", sagte Shen Meng, Direktor der in Peking ansässigen Investmentbank Chanson & Co, gegenüber Bloomberg. "Im schlimmsten Fall könnte die Intervention zu spekulativen Geschäften führen. Es ist also nicht wirklich ein guter Zeitpunkt für ein solches Instrument."

Der Hang Seng wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17.837PKT gehandelt.

