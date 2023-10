JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einem trüben dritten Quartal für die französischen Banken. Sie erwartet, dass die Erträge aus dem französischen Privatkundengeschäft unter Druck bleiben. Außerdem sollte sich eine geringe Volatilität an den Finanzmärkten negativ auf die Handelserträge ausgewirkt haben. Die beste Ausgangslage für das Quartal habe die Credit Agricole, die schlechteste die Societe Generale./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 09:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 59,24EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m