Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden US-Dollar. Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer. Die 28,9 Milliarden US-Dollar (rund 27,2 Milliarden Euro) seien für die Jahre 2004 bis 2013 eingefordert worden, teilte Microsoft am Mittwoch mit. Hinzukommen sollen noch Strafzahlungen und Zinsen. Microsoft sei damit nicht einverstanden. Der Konzern werde zunächst Einspruch bei der Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) einlegen - bis zum Abschluss des Verfahrens könne es mehrere Jahre dauern. Bei Bedarf werde man danach auch rechtliche Schritte einleiten.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell das Damoklesschwert Steuernachzahlung auf den Hightech Konzern niederfährt. Im Wege einer Rückstellung wird sich der Fall wohl oder übel in der Microsoft-Bilanz bemerkbar machen und von den Marktteilnehmern eingepreist werden. Aktuell gibt es eine minimale Reaktion im Ausmaß von minus 0,42 Prozent auf 331,02 US-Dollar. Vom All Time High am 18. Juli 2023 in Höhe von 366,78 US-Dollar hat sich der Aktienkurs bereits nach unten abgesetzt. Der Support bei 315,04 US-Dollar wurde zwar verteidigt, dennoch hat sich eine intakte Abwärtssequenz ausgebildet. Es bleibt zu berücksichtigen, dass der Kurs vom partiellen Tief bei 213,43 US-Dollar Anfang November 2022 einen beträchtlichen Aufwärtstrend bis zum All Time High ausgestaltet hat. Hier wurde die aktuelle Führungsrolle im Zukunftsfeld KI und im Cloudbusiness von den Marktteilnehmern honoriert. Gemessen vom partiellen Tief Anfang November 2022 konnte Microsoft den Leitindex Nasdaq 100 um 13 Prozent out performen. Es besteht die Wahrscheinlichkeit auf eine Annäherung der beiden Kurven. Den nächsten Wegweiser bilden die Quartalszahlen am 24. Oktober.

