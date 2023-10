DAX - 10er-EMA nach Rücklauf im Fokus

Möglicherweise kommt es nach dem kleinen Verfallstermin am 20. Oktober zu einem erneuten Rücklauf und zuvor zu einer Seitwärtsbewegung. Im Fokus im DAX steht nach dem Abprall am Vortag am 50er-EMA nun der 10er-EMA im Tageschart. Solange der 10er-EMA verteidigt werden kann, ist kurzfristig mit eher erneut steigenden Kursen oder einer Seitwärtsphase zu rechnen. Bei einem Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.200 Punkten zu erwarten.

Am heutigen Freitag stehen vor allem Quartalszahlen aus den USA im Blick. Unter anderem berichten Blackrock, Progressive Corp., UnitedHealth Group, Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co und Citigroup.