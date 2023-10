Hugo Boss – Zweite Gelegenheit

Mit Hugo Boss konnte man nach Corona-Rückschlag gut verdienen, die Aktie schoss von 20 auf über 50 Euro. Im Frühjahr gelang schließlich der Ausbruch aus einer langen Seitwärtsphase und der Kurs kletterte in der Spitze bis auf 75 Euro. Seitdem hat der MDAX-Titel jedoch die gesamten Gewinne wieder abgegeben.

In dieser Woche belasten schwache Wachstumszahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH, vor allem in der größten Sparte Mode und Lederwaren enttäuschten die Franzosen. Hugo Boss wird seine Q3-Zahlen am 2. November veröffentlichen.