Allianz - Lage im Stundenchart deutet weiter steigende Kurse an

Solange die Ichimoku-Wolke im Stundenchart hält, ist mit eher weiter steigenden Kursen kurzfristig zu rechnen. Saisonal betrachtet wäre ein weiterer Hochlauf bis Mitte Oktober zu erwarten, mit in der Folge wieder fallenden Kursen bis Ende Oktober. Möglicherweise wird um den kleinen Verfallstermin am 20. Oktober ein Verlaufshoch gebildet, bevor es dann wieder abwärts geht. Kurzfristig bieten sich Long-Positionen an, die eng abgesichert werden sollten.

Trading-Strategie: