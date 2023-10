Die nachhaltige Technologie von Trina Solar fördert grüne Zukunft

Die Veranstaltung, welche als das professionellste und einflussreichste Treffen in der Photovoltaikbranche gilt, fand vom 18. September bis zum 22. September 2023 in Lissabon, Portugal, statt.

CHANGZHOU, China, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- „ Das Modul ist für die gesamte Stabilität und Zuverlässigkeit verantwortlich und die bestehenden Technologien sind die nachhaltigsten und praktischsten Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels" , erklärte Dr.Pierre Verlinden, wissenschaftlicher Leiter von Trina Solar, auf der European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition.

In einer Gesprächsrunde äußerte Dr. Pierre Verlinden, dass sich Trina Solar derzeit auf die kosteneffektivsten und nachhaltigsten Technologien konzentriert. Das Unternehmen hat massiv in innovative Technologien investiert und die Entwicklung der TOPCon-Technologie im Jahr 2015, fast unmittelbar nach der Einführung von PERC, angeführt, wodurch eine solide Grundlage für die industrielle Fertigung von n-Typ-Produkten geschaffen wurde. Mit dem Start der Großserienfertigung von Modulen der Baureihe Vertex N 700W+ im August wird Trina Solar der erste Modulhersteller, der TOPCon-Module mit einer Leistung von mehr als 700 W in Serienfertigung und damit großen Stückzahlen produziert.

Bei der Veranstaltung in Lissabon hielt auch Adele Zhao,Verantwortliche für Produktlösungen und Marketing in der Region EMEA bei Trina Solar, eine Rede mit dem Titel „Der Weg zu nachhaltiger Technologie", in der die neueste Technologie, nachhaltige Produkte und intelligente Energielösungen des Unternehmens vorgestellt wurden.

Das hochzuverlässige Vertex N-Modul hat den Schwellentest des Testzentrums für erneuerbare Energien in Fremont, Kalifornien, bestanden und bewies dabei eine hervorragende Leistung. Dank der großartigen Leistungsfähigkeit der Module der Serie Vertex N 700W von Trina Solar haben die PV Evolution Labs von Napa, Kalifornien, das Unternehmen seit neun Jahren in Folge zum Top-Performer ernannt.

Der hohe Wert des Vertex N-Moduls wird durch sein auf der „goldenen Größe" basierendes Design sowie durch die kleinen, mittleren und großen Formate unterstrichen, welche die Leistung maximieren und die Stromproduktionskosten reduzieren. Das Recycling von Solarmodulen verhindert, dass wertvolle Materialien auf Deponien enden und unterstützt damit die Kreislaufwirtschaft.

Trina Solar ist entschlossen, die Wahrscheinlichkeit eines Modulaustauschs zu minimieren und gleichzeitig den Energieertrag über die gesamte Produktlebensdauer zu steigern. Das gesamte Sortiment an 210-mm-Vertex-Modulen wurde letztes Jahr vom TÜV Rheinland mit dem CO2-Fußabdruck-Zertifikat ausgezeichnet. Die Module der Serie Vertex S+ des Unternehmens können die Kohlenstoffemissionen um 11 % reduzieren, wobei der Kunststoff in den Abdeckungen der Rückwand durch Glas ersetzt wird, das recycelt werden kann.

Die Welt muss gemeinsam an der Nachhaltigkeit arbeiten, erwähnte Adele in ihrer Rede, und Trina Solar trägt mit der fortschrittlichen Technologie und den integrierten PV- und Speicherlösungen maßgeblich zur grünen Entwicklung mit hochwertigen und kohlenstoffarmen Produkten bei, getreu dem Unternehmensmotto „Solarenergie für alle".

Bis Ende Juni hatte Trina Solar insgesamt 202,5 Milliarden kWh an grünem Strom erzeugt, was die emittierte Menge an CO2 um 201,89 Millionen Tonnen reduziert hat.

Am 6. September 2023 hat dieHandelskammer der Europäischen Union in China Trina Solar mit dem Titel „Vorreiter bei der Dekarbonisierung" für die Erfolge bei der Übergangsphase in die kohlenstoffarme Wirtschaft und der Milderung des Klimawandels ausgezeichnet.

Trina Solar ist entschlossen, eine Vorreiterrolle bei intelligenten Solarenergielösungen einzunehmen und die Transformation neuer Energiesysteme für eine Zukunft mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu ermöglichen.

