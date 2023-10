BERLIN (dpa-AFX) - Der Stadtwerke-Verband VKU fordert Nachbesserungen am geplanten Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte, künftig gelte der sinnvolle Grundsatz: erst die Wärmepläne und Netze, dann die Heizungen.

Bürgerinnen und Bürger könnten am Wärmeplan ihrer Kommune ablesen, ob in ihrer Straße ein Anschluss ans Fernwärmenetz komme, das Stromnetz für Wärmepumpen verstärkt oder das Gasnetz auf "grüne" Gase wie Wasserstoff umgerüstet werden solle. "Doch damit die kommunalen Wärmepläne keine Papiertiger bleiben, sondern auch entsprechende Milliardeninvestitionen der Stadtwerke in den Ausbau ihrer Netze und Anlagen folgen können, müssen die Abgeordneten das Gesetz noch verbessern."