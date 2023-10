Analyseergebnisse bestätigen Be- und Nb-Ta-Oxid-haltige Pegmatite in Georgina-Konzessionsgebieten von Tearlach

Vancouver (British Columbia), 13. Oktober 2023 / IRW-Press / - Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Analyseergebnisse erhalten hat, die das Vorkommen von bedeutsamen Lithiumindikatormineralien (Li-reiche Muskovit-, Beryll- und Nb-Ta-Oxid-Mineralien) bei Parks Lake in den Georgina-Konzessionsgebieten in Jellicoe im Norden von Ontario bestätigen. Das Projekt befindet sich 9 km östlich des Konzessionsgebiets Georgia Lake von Rock Tech Lithium und wird hinsichtlich einer Lithiummineralisierung in Spodumenpegmatiten erkundet.