Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse kehrte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) an die Unterkante seiner früheren Range zwischen 1.884 und 1.892 USD zurück. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: In den vergangenen Wochen hatte der Goldpreis eine breite Seitwärtsspanne nach unten durchbrochen und war nach diesem Verkaufssignal bis an die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 1.807 USD eingebrochen. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal rissen die Bullen das Ruder herum und starteten an der Marke eine dynamische Aufholjagd. Diese führt den Goldpreis nach einem Anstieg über 1.855 USD aktuell bereits an die Unterseite der früheren Range bei 1.884 bis 1.892 USD.