Für Männer Das Smartphone für die Hosentasche

Linz/Frankfurt (ots) - Handys sind oft zu groß für die vordere Hosentasche.

Europas Smartphone-Hersteller emporia hat seinen Besteller geschrumpft und ein

hosentaschen-taugliches Handy entwickelt.



Während Frauen ihr Smartphone vorwiegend in der Handtasche oder in der hinteren

Gesäßtasche verstauen, stecken Männer das Smartphone am liebsten in die vordere

Hosentasche. Zum einen, weil die wenigsten Männer Handtasche tragen; zum

anderen, weil es dort sicherer ist als in der Gesäßtasche.