Kein klarer Favorit und Ausgang offen / Parlamentswahlen in Polen am 15. Oktober

Berlin, Bonn, Warschau (ots) - Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Polen ist vor allem eines sicher - einen klaren Sieger wird es nicht geben. Eine Mehrheit der Opposition und damit eine Rückkehr des ehemaligen Premiers Donald Tusk als Premierminister ist möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die drei verbündeten Oppositionsparteien, die liberalkonservative Bürgerkoalition (Koalicja Obywatelska), der bürgerlich-konservative Dritte Weg (Trzecia Droga) und die sozialdemokratische Neue Linke (Nowa Lewica) eine Mehrheit im Parlament schaffen. Gleichzeitig wird die regierende nationalkonservative PiS-Partei (Prawo i Sprawiedliwosc) wohl stärkste Partei bleiben, wenn auch mit deutlichen Verlusten gegenüber den Wahlen von 2019, so die letzten Umfragen. Zum Regieren braucht sie voraussichtlich einen Koalitionspartner.



"Das könnte die nationalistische und bisher politisch isolierte Partei Konföderation (Konfederacja) sein. Allerdings stehen sich beide Parteien in einigen Punkten diametral gegenüber. Der Erfolg von PiS hängt sehr stark mit dem Ausbau des Sozialstaats zusammen, unter anderem wurde das Kindergeld eingeführt, der Mindestlohn und die Renten erhöht. Die Partei Konföderation macht sich für geringere Staatsausgaben und für eine private Vorsorge stark. Ob und wie sich das miteinander vereinbaren lässt, wird sich zeigen", so Christopher Fuß für Germany Trade & Invest (GTAI) in Warschau.