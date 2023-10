Die Aktienmärkte kamen gestern unter Druck, weil eine miserable Auktion einer 30-jährige US-Staatsanleihe die Rendite plötzlich stark steigen ließ und damit ein Schöaglich auf die Schulden-Krise der USA warf. Die Renditen waren gestern bereits nach den höher als erwartet ausgefallenen Daten zur Inflation gestiegen (ebenso wie der Dollar) - das hatten die Aktienmärkt aber zunächst ignoriert, bis dann der plötzliche Renditeanstieg kam. Die US-Verschuldung müssen Anleihe-Käufer finanzieren - aber das Schulden-Volumen ist so hoch, dass sich nicht genug Abnehmer finden. So mußten die US-Banken gestern 18% des angebotenen Anleihe-Volumens in den eigenen Büchern behalten - das ist ein klares Anzeichen für einen drohenden Käuferstreik der ausländischen Investoren! Israel wird wohl noch heute in den nördlichen Gaza-Streigen einmarschieren - damit beginnt ein neues Level: arabische und islamische Staaten kommen immer mehr unter innenpolitischen Druck, den Palästinensern konkret zu helfen. Damit ist eine weitere Eskalations-Stufe vorgezeichnet..

Hinweise aus Video:

1. China: Evergrande und Country Garden vor dem Kollaps

2. Iran: Neue Front gegen Israel möglich- wichtig für Aktien, Öl, Gold

3. Israel: Gaza soll 1 Million Menschen binnen 24 Stunden evakuieren

