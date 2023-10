Die neue Scoping-Studie von CleanTech Lithium für sein zweites Projekt Francisco Basin zeigt laut dem Unternehmen, dass das Unternehmen ein wichtiger Lieferant von Lithium in Batteriequalität für die europäischen und nordamerikanischen Märkte werden kann. Dabei will CleanTech Lithium wie bei seinem fortgeschrittenen Projekt Laguna Verde auf die nachhaltige Technologie der direkten Lithium-Extraktions (DLE) setzen und somit auch harten ESG-Kriterien genügen und ein saubereres Material für Batteriehersteller produzieren zu können.

Die nun vorgelegte Scoping-Studie bietet einen ersten Einblick in die technischen und wirtschaftlichen Rahmendaten für einen Lithiumabbaubetrieb auf Francisco Basin. Demnach ist hier eine jährliche Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität über einen Zeitraum von 12 Jahren möglich. Der Start könnte bereits 2027 erfolgen. Grundlage für diese Annahme ist die angezeigte Ressource. Diese nach dem australischen Standard JORC erstellte Ressource kommt auf 0,92 Mio. Tonnen LCE und wurde mit dem jüngsten Update um 74 Prozent vergrößert.

Aus der angenommen Produktion von 20.000 Tonnen pro Jahr ergibt sich nach Steuern und Lizenzgebühren ein kumulierter Netto-Cashflow von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Vielfachen des aktuellen Börsenwerts des gesamten Unternehmens. Zudem liegt man bei den Betriebskosten mit 3.641 US-Dollar pro Tonne Lithiumkarbonat im unteren Bereich der Branche.

Allerdings müssen insgesamt rund 450 Mio. US-Dollar auf Francisco Basin investiert werden, um die Produktion aufzubauen. Attraktiv bleibt das Projekt dennoch: Der Nettoinventarwert (NPV, Net Present Value) kommt laut Scoping Studie auf stolze 1,1 Milliarden US-Dollar. Unterstellt wurde dabei ein Abzinsungsfaktor von 8 Prozent. Dementsprechend ergibt sich ein attraktiver IRR nach Steuern von 43,5 Prozent. Die Investitionskosten würde das Projekt also binnen zwei Jahren und sieben Monaten einspielen. Unterstellt wurde dabei ein Lithiumkarbonatpreises von lediglich 22.500 US-Dollar pro Tonne und damit weniger als der aktuelle Marktpreis für Lithium in Batteriequalität.