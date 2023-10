Dock Financial übernimmt Embedded-Finance-Spezialist Paydora Finance vollständig - Gründer steigen ins Management auf

München (ots) - Die drei Paydora Finance-Gründer Claudio Wilhelmer, Matthias

Das Münchner Finanztechnologie-Unternehmen Dock Financial unter Führung vonMarko Wenthin gründete 2022 mit Claudio Wilhelmer (ehem. NumberX, Revolut),Matthias Seiderer (ehem. NumberX, Anyline) und Christofer Trowe (ehem. PPRO,Payback) das gemeinsame Joint Venture Paydora Finance(https://go.ots.at/hPC2qKPx) , um auf Basis der technischen sowieregulatorischen Infrastruktur von Dock Financial schlüsselfertigeEmbedded-Finance-Lösungen anbieten zu können.Nun übernimmt der bisherige Mehrheitseigentümer Dock Financial das UnternehmenPaydora Finance komplett. Grund ist die starke Nachfrage nachEmbedded-Finance-Lösungen sowie die schnelle Etablierung von Paydora Finance amMarkt sowie als Resultat davon die Relevanz des Geschäftsmodells für DockFinancial. Marko Wenthin, CEO von Dock Financial, erklärt den strategischenSchritt: "Wir wollen unseren Kunden sämtliche Lösungen möglichst modular auseiner Hand anbieten - von rein technischen Schnittstellen über einentsprechendes regulatorisches Rahmenwerk bis hin zur schlüsselfertigenKomplettlösung für Embedded Finance. Das Team von Paydora Finance hat in kurzerZeit die Grundlage dafür geschaffen und daher haben wir uns für die vollständigeAkquise entschieden." Künftig erfolgt der Außenauftritt ausschließlich unter derMarke Dock Financial. Die Übernahme des Unternehmens samt Integration desGeschäftsbetriebes ist nahezu abgeschlossen, sämtliche Arbeitsplätze bleibenbestehen.Gründer von Paydora Finance vervollständigen das Management von Dock FinancialFür die drei Gründer bedeutet der Verkauf ihrer Anteile und die vollständigeIntegration des Unternehmens einen wichtigen Meilenstein in ihrerunternehmerischen Laufbahn: "Gemeinsam mit Dock Financial konnten wir schnelldie Basis für ein starkes Geschäftsmodell im Bereich White-Label EmbeddedFinance etablieren und freuen uns, in der neuen Organisation die Zukunft vonDock Financial nun wesentlich mitgestalten zu dürfen", sagt Claudio Wilhelmer,