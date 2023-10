Wien (ots) - Boomende Branche verliert Schwung - 25 Jahre RELAX Guide:

kritischer Wellnesshotelführer bietet Orientierung



Deutschlands Wellness- und Gesundheitshotellerie boomte über lange Zeit,

jährlich kamen zahlreiche neue Betriebe hinzu. Die Behandlungs-, Ernährungs-,

Spa- und Zusatzangebote wuchsen - oft unsinnig - in den Himmel. Gäste aus aller

Welt geben Unsummen für einige Tage Wohlfühlurlaub und "Rundumerneuerung" von

Körper und Geist aus. Viele wollen rasch mal Alltagssorgen und Berufsstress

vergessen und sich bei einem Verwöhnwochenende regenerieren.



Jetzt steht die Branche vor einer Zäsur. Der unabhängige Wellnesshotelführer

RELAX Guide 2024, ab 13. Oktober im Buchhandel und online erhältlich,

konstatiert erstmals in seinem 25-jährigen Bestehen eine rückläufige Zahl von

Wellnessbetrieben.





"Seit Beginn unserer Erhebungen im Jahr 1999 stieg die Zahl der WellnesshotelsJahr für Jahr an", sagt Christian Werner, Herausgeber des RELAX Guide. "Wirstarteten bei knapp 280 Betrieben mit Spa-Angebot; aktuell stehen wir inDeutschland bei 1.152. Allerdings beobachten wir erstmals seit 25 Jahren mehrHotelschließungen als Neueröffnungen." Bis 2019 sperrten jährlich imDurchschnitt 3,2 Hotels zu. "Dann kamen Corona-Maßnahmen, Lockdowns, Krieg undArbeitskräftemangel: Seit 2020 beobachten wir einen deutlich wachsenden Trendbei den Schließungen." Für 2023 weist der neue Guide den traurigen Rekord von 27Schließungen aus.Dem gegenüber steigen die Preise weiterhin unerbittlich an. Für ein Doppelzimmermit Halbpension muss der Gast in Deutschland um durchschnittlich 8,9 % mehr alsim Vorjahr zahlen, in Österreich um 6,4 % und in Südtirol um 7,5 %. "InEinzelfällen machte die Preissteigerung bis zu 30 Prozent aus." Kein Wunderdaher, dass viele Gäste ihre Freizeitgestaltung mittlerweile überdenken und denverdienten Urlaub anderswo buchen.Die Auswirkungen auf die Branche sind bedrohlich. Der jahrzehntelange Boom kehrtsich um. Neben den Häusern, die im Jahr 2023 den Betrieb einstellen mussten,sehen sich viele weitere gezwungen, ihr Angebot zu verringern. So haben rund 45Prozent die in der Branche übliche Dreiviertelpension (Halbpension mit LightLunch und Nachmittagsjause) auf reine Halbpension reduziert. Vielfach wurde auchder Umfang der Dreiviertelpension verringert. Die Anzahl jener Häuser, die nurnoch Nächtigung mit Frühstück ohne Halbpension anbieten, ist um knapp 50 Prozentgestiegen."Die Branche steht unter starkem Druck", sagt Werner. "Auch der Mangel anMitarbeitern hat mitunter Ausmaße erreicht, die vor kurzem noch alsunvorstellbar galten. Ein stark variierendes Leistungsangebot ist vielerorts die