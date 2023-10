DESIGNER VON AUTOMOBILI PININFARINA ERHIELT PLATZ AUF DER BLOOMBERG-LISTE "ONES TO WATCH" IM BEREICH KUNST UND KULTUR

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Los Angeles (ots/PRNewswire) -- Chefdesigner Davide Loris "Dave" Amantea wurde von Bloomberg als eine von nur50 Persönlichkeiten in die prestigeträchtige "Ones to Watch"-Liste derBloomberg Businessweek aufgenommen- Die Bloomberg-Liste würdigt 50 Führungspersönlichkeiten aus Unterhaltung,Kunst und Kultur, die einen bedeutenden Einfluss auf die Branche haben- Der in Turin geborene Designer war die treibende Kraft hinter derDesignidentität von Automobili Pininfarina und ist verantwortlich für diejüngste Weiterentwicklung der PURA-Designphilosophie- Das Konzept PURA Vision, kuratiert von Amantea, wurde Anfang des Jahresenthüllt und von CarDesign Spain mit der Auszeichnung "Best Use of Materialsin Design" (Bester Materialeinsatz im Design) geehrt- Außerdem wurde der PURA Vision bei den New York Product Design Awards 2023 inder Kategorie "Automotive & Transport - Cars & Motorcycles" mit Goldausgezeichnet- Es gibt neue Stellen im Weltklasse-Designerteam von Automobili Pininfarina:https://automobili-pininfarina.jobs.personio.de/- Unter http://pura.automobili-pininfarina.com/ erfahren Sie mehr über dasDesignkonzept PURA Vision und unter http://b95.automobili-pininfarina.com/über den Barchetta-SupersportwagenDave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina, wurde von den Redakteurender Bloomberg Businessweek auf die 50 Persönlichkeiten umfassende "Ones toWatch"-Liste 2023 gesetzt.Auf dieser Liste stehen Innovatoren und Führungspersönlichkeiten, diebedeutenden Einfluss auf Unterhaltung, Kunst und Kultur nehmen. Die Listepräsentiert - ohne eine Rangfolge festzulegen - die einflussreichsten Vordenkerdes Jahres 2023.Der in Turin geborene Amantea ist seit 2018 Teil des Teams von AutomobiliPininfarina. Als leitender Exterieurdesigner gestaltete er den rein elektrischangetriebenen Battista GT-Supersportwagen, den Battista Anniversario und jüngstden exklusiven Battista Edizione Nino Farina.Im Jahr 2022 wurde er zum Chefdesigner ernannt und entwickelte diePURA-Designphilosophie des Unternehmens, die alle künftigen Modelle anhand voneleganten Silhouetten, dramatischen Proportionen und klaren Oberflächenbestimmen wird. Die erste Verkörperung dieses Ansatzes ist das DesignkonzeptPURA Vision, das diesen Sommer seine Weltpremiere feierte. Kurz darauf folgteder Automobili Pininfarina B95 als weltweit erster rein elektrischerBarchetta-Supersportwagen.Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina, sagt: "Ich bin sehr stolzdarauf, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. Sie würdigt die Leistungenunserer Teams in Cambiano und München sowie unserer Mitarbeiter auf der ganzenWelt, die den Traum von Automobili Pininfarina Wirklichkeit werden lassen. Als