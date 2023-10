Nvidia to the Moon? Das steckt hinter dem neuen Mega-Kursziel

Das Analystenteam um Matthew Ramsay hebt in einer neuen Einschätzung ihr Kursziel von bisher 600 auf beeindruckende 700 US-Dollar an und lässt die Aktie auf "Outperform". Sollte die Aktie das hochgesteckte Kursziel wirklich erreichen, wäre das ein Plus von weiteren 52 Prozent.

Aber warum sind die Analysten so optimistisch? Ihre positive Prognose folgt einer Woche intensiver Investorentreffen, an denen auch Gründer und CEO Jensen Huang sowie CFO Colette Kress teilnahmen. "Wir glauben, dass sich die Branche in den ersten Phasen von zwei transformativen Paradigmenwechseln hin zur allgegenwärtigen Beschleunigung und generativer künstlicher Intelligenz befindet, wobei Nvidias breiter "Graben" möglicherweise weiter wachsen wird“, so das Team von Cowen.

Die Analysten betonen, dass die Kombination aus überlegener Technologie, langer Tradition von Innovationen und umfangreichen, auf Wachstum ausgerichteten Investitionen auch weiterhin ein starkes, nachhaltiges, überdurchschnittliches Wachstum über eine sich ausweitende Palette von KI-Vertikalen ermöglichen sollte. Ein zusätzlicher Aufwind soll zudem durch eine steigende Zahl neuer Produkte kommen, so die Analysten weiter.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion