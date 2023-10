Jordanischer König empfängt US-Außenminister Blinken

AMMAN (dpa-AFX) - Der jordanische König Abdullah II. hat US-Außenminister Antony Blinken empfangen. In der Hauptstadt Amman warnte das Staatsoberhaupt des arabischen Landes angesichts der Eskalation in Nahost vor einer gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser, wie aus einer Erklärung des königlichen Hofes am Freitag hervorging.

Der König äußerte auch seine Sorge über ein Übergreifen der Krise auf die Nachbarländer und eine Flüchtlingswelle. Abdullah II. betonte die Notwendigkeit, humanitäre Korridore zu öffnen, um die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu ermöglichen.

Jordanien ist nach Israel die zweite Station von Blinken im Rahmen einer Regionalreise. Weitere Stationen sind Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.