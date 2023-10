bfp FORUM 2023 in Mainz / mein-dienstrad.de präsentiert betriebliche Mobilitätslösung an eigenem Stand

Oldenburg (ots) - Wie bereits in der ersten Jahreshälfte, nimmt

mein-dienstrad.de auch im zweiten Halbjahr an wichtigen Branchenmessen teil. So

präsentiert sich das Oldenburger Unternehmen vom 17. bis 18. Oktober 2023 auf

dem bfp FORUM (https://bfpforum.de/) in Halle 45 in Mainz - der Leitmesse für

betriebliche Mobilität. Der renommierte Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing

tritt auf der Messe am Stand B.17 mit dem interessierten Fachpublikum in den

persönlichen Austausch. Dort informiert er rund um das Thema Dienstrad-Leasing -

angefangen von den vielen Vorzügen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bis

hin zur Umsetzung im Betrieb.



"Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der zunehmenden

Relevanz von Nachhaltigkeit und Gesundheit spielt das Dienstrad-Leasing eine

nicht zu unterschätzende Rolle. Deshalb möchten wir mit unserer Teilnahme am

diesjährigen bfp FORUM wertvolle Impulse setzen, um noch mehr Arbeitgeber für

das Dienstrad-Leasing zu begeistern", sagt Bente Stein, Leiterin Vertrieb

Großkunden bei mein-dienstrad.de.