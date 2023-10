Die simplesurance GmbH, die seit September 2022 zur Allianz gehört, veräußert "Schutzklick Makler", um den Fokus auf das Kernangebot von "Embedded Insurance" zu verstärken

Berlin/München (ots) -



- Die Pressemitteilung rundet das erfolgreiche erste Jahr von simplesurance als

Tochterunternehmen von Allianz Partners ab, aufbauend auf maßgeblichem

Mitwirken in den Partnerschaften mit JLR und BBVA



Simplesurance, ein führender Anbieter von Embedded Insurances und eine 100%

Tochtergesellschaft von Allianz Partners, gibt bekannt, dass ihre

Tochtergesellschaft simplesurance Broker GmbH (bekannt als Schutzklick Makler)

an das ebenfalls von der Allianz unterstützte Insurtech Clark übertragen wird.





Dieser Schritt stärkt die Kernkompetenzen von simplesurance im Bereich EmbeddedInsurance. Simplesurance wurde 2012 gegründet und ist seit September 2022 eineTochtergesellschaft von Allianz Partners. Simplesurance nutzt modernsteTechnologien, um es Unternehmen zu ermöglichen, maßgeschneiderteVersicherungsprodukte schnell und einfach in digitale Angebote zu integrieren.Der Ansatz von simplesurance ermöglicht, dass Embedded Insurance Lösungen mitminimalen IT-Investitionen für globale Geschäftspartner angeboten werden könnenund somit die Geschwindigkeit und Effizienz auf internationaler Ebene neudefiniert wird.Simplesurance vollendet ein erfolgreiches erstes Jahr als Teil von AllianzPartnersDie transformative Zusammenarbeit zwischen Allianz und simplesurance erstrecktsich über Branchen wie Automobilhersteller, Banken und Online-Händler. Sie hatbereits zu einer Reihe von namhaften Kooperationen im Jahr 2023 geführt,darunter:- Jaguar Land Rover (JLR): Gemeinsam mit JLR wurde im Juni 2023 das EmbeddedInsurance Programm "Simply Drive" in Deutschland eingeführt, das Kunden vonRange Rover, Defender, Discovery und Jaguar einen im Kaufprozess integrierten,lückenlosen und sofortigen Versicherungsschutz anbietet.- BBVA: In Zusammenarbeit mit Allianz Partners hat BBVA in Italien "My Trips"auf den Markt gebracht, ein einzigartiges Tool, das es den Kunden ermöglicht,eine Reise im Voraus zu planen, ihre Ausgaben zu verfolgen und einepersonalisierte digitale Versicherungspolice für ihre Reisen abzuschließen.Die digitale Integration der Versicherungsangebote wurde dank dersimplesurance-Technologie möglich.Robin von Hein, CEO and Gründer von simplesurance: "simplesurance wurde miteiner einfachen Idee gegründet: Im digitalen Zeitalter kann intelligenteTechnologie die Art und Weise, wie Versicherungsprodukte integriert werden,revolutionieren, vereinfachen und verbessern. Im letzten Jahr hat dieZusammenarbeit mit Allianz Partners enorme Vorteile für unser Unternehmen undunsere Kunden gebracht, darunter auch namhafte Partnerschaften in verschiedenen