Innsbruck (ots) - Als Gründer und Geschäftsführer der Webagentur klickbeben hates sich Manuel Diwosch zur Aufgabe gemacht, B2B-Unternehmen dabei zu helfen,sich online sichtbar zu positionieren. Dabei kommt insbesondere der Gewinnungvon Neukunden in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation eine enormeBedeutung zu. Erfolgreiches Marketing basiert auf wirksamem Content, der Kundengezielt anspricht. Gemeinsam mit seinem Team entwirft der Marketing-Experteindividuell passenden und umsatzstarken Content für seine Kunden. Was dasAngebot von klickbeben im B2B-Bereich auszeichnet und wie Sie Interessenten inKunden verwandeln, erfahren Sie hier.In einer schnelllebigen Zeit wie dieser, in der immer mehr Mitbewerber auf denMarkt strömen, wird es für Unternehmen jeglicher Art immer wichtiger, sich mitihrem Angebot abzuheben - das betrifft auch den B2B-Bereich. Viele Unternehmensetzen daher bereits auf Werbemaßnahmen und investieren viel Geld in ihrOnline-Marketing. Trotz der hohen Kosten bleibt der Erfolg jedoch in etlichenFällen aus, wenn Webseiten das Ziel verfehlen, mehr Käufer zu generieren. Dasliegt daran, dass die Unternehmen selbst oft gar nicht genau wissen, was ihreKunden wirklich bewegt. "Selbstverfasste Texte auf der Firmenwebseite wecken nurselten das Interesse von Lesern, da diese an der eigentlichen Zielgruppevorbeigeschrieben wurden. Wer auch heute noch zahlungskräftige Kunden gewinnenmöchte, muss daher umdenken", erklärt Manuel Diwosch, Gründer undGeschäftsführer von klickbeben."Es braucht eine Marketingstrategie, die wirklich funktioniert und allerelevanten Punkte abdeckt", so der Marketing-Experte weiter. Mit klickbebenbietet er seinen Kunden genau das: Mit umfangreichem Content-Marketing schaffter es, seine Kunden ins rechte Licht zu rücken, sie sichtbar zu positionierenund so Neukunden anzuziehen. Dabei deckt das Angebot vom Erstellen zielführenderTexte, über das Auswählen der Bilder bis hin zum Erstellen von Infografiken,alles ab, um messbare Erfolge zu erzielen. Die Maßnahmen von klickbeben sprechendabei für sich: So konnte Manuel Diwosch schon mehr als 200 Kunden dabeiunterstützen, durch einen unverkennbaren Online-Auftritt deutlich mehr Anfragenzu generieren.Interessenten in Kunden verwandeln: So funktioniert umsatzstarkesContent-Marketing im B2B-BereichUnter "Content" verstehen wir im Deutschen nichts anderes als "Inhalt". Es gehtim Wesentlichen also darum, die passenden Inhalte für seine Zielgruppebereitzustellen. "Wir unterscheiden vier Arten von Inhalten, die Menschenwahrnehmen: Texte, Bilder sowie Grafiken, Videos und Audios", erklärt Manuel