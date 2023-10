Geschäftsklima stabil - Stimmung besser als in der Gesamtwirtschaft

- Aktuelle Geschäftslage in der Consulting-Wirtschaft überwiegend positiv.

- Stimmung im Consulting-Mittelstand am besten

- Der unklare Ausblick bereitet Unternehmen nach wie vor Sorgen.



Der jüngste Geschäftsklimaindex (GKI) des Bundesverbands Deutscher

Unternehmensberatungen (BDU) lässt eine konjunkturelle Seitwärtsbewegung der

Branche erkennen. In der vierteljährlich durchgeführten Befragung liegt der

Indexwert für die Unternehmensberatungsbranche im September 2023 bei 96,0

Punkten (Q2/2023: 96,7). Der Consulting-Branchenindikator wird nach der gleichen

Systematik wie der ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft erhoben. Im

Vergleich dazu entwickelt sich der GKI deutlich positiver

(Ifo-Geschäftsklimaindex 09/2023: 85,7 Punkte - ein Rückgang um 2,9 im Vergleich

zu 88,6 Punkten 06/2023). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Die Stimmung unserer

Branche ist gut, insbesondere in den mittelständischen Unternehmen. Doch der

Ausblick ist aktuell unklar. Wir sehen aber moderat positive Zeichen und rechnen

deshalb damit insgesamt mit einer positiven Entwicklung."