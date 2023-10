VORN erwirbt italienischen Projektentwickler Alvus

Regensburg (ots) - VORN Bioenergy, ein führender Projektentwickler und

Biomethanproduzent, hat sämtliche Geschäftsanteile der Alvus S.r.l. (Alvus)

einschließlich der über die Favus S.r.l. gehaltenen Projektbeteiligungen

erworben.



Alvus ist ein Projektentwickler im Biomethan- und Biogassektor mit Sitz in

Bozen, Italien. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat das Unternehmen mehr als

10 Biomethanprojekte mit einer Kapazität von 500 bis 1.000 sm3/h, was einer

Leistung von 5-10 MWth Gas und 45-90 GWh pro Jahr entspricht, erfolgreich

entwickelt. Zwei dieser Projekte wurden mittels sogenannter Sammelgenehmigung

("Autorizzazione Unica") vollständig genehmigt.





Diese Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Nationale Aufbau- undResilienzplan Italiens (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR)beträchtlichen Auftrieb gewinnt, um die Produktion und Nutzung von Biomethan zufördern und zu finanzieren. Dieses umfassende Programm zur BeschleunigungItaliens Energiewende soll die dortige Biomethanproduktion bis 2026 um dasZehnfache auf etwa 2,3 Milliarden m3/a steigen lassen. Die Transaktion steht imEinklang mit VORNs langfristiger Vision, neue Wachstumschancen in ganz Europa zuerschließen. Alvus bringt ein Team erfahrener Biomethanspezialisten mit; unterdem Dach der deutschen Holding werden die gemeinsamen Fähigkeiten undKapazitäten das Unternehmen VORN optimal positionieren, um den Weg Italiens hinzur Klimaneutralität weiter zu unterstützen.Christof Erckert, Gründer und ehemaliger Hauptgesellschafter von Alvus,kommentiert die Übernahme: "Nach jahrelanger partnerschaftlicher Zusammenarbeitmit VORN freue ich mich sehr, die Alvus-Gruppe in gute Hände zu übergeben. Mitunserer Projektpipeline und den Finanzierungsmöglichkeiten von VORN sind wirbestens aufgestellt, um unsere Wachstumspläne gemeinsam zu realisieren. Dernächsten Phase unserer gemeinsamen Reise sehe ich mit Zuversicht entgegen undbin VORN sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in das Alvus-Team gesetzthaben."Thorsten Holl, CEO von VORN Bioenergy, ergänzt: "Ich freue mich, dashochqualifizierte und erfahrene Team von Alvus bei VORN willkommen zu heißen.Der Zusammenschluss mit Alvus markiert einen bedeutenden Meilenstein in dereuropäischen Expansionsstrategie von VORN, da wir unsere lokale Präsenz weiterstärken und damit unsere Position im Wachstumsmarkt Italiens festigen. Mit einergemeinsamen Vision und unserem Engagement für die Nutzung der PNRR-Subventionenbin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam neue Maßstäbe im Biomethan-Sektorsetzen werden."Pressekontakt:Marie Herr+49941698730558mailto:Marie.Herr@vornbioenergy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172217/5625153OTS: VORN Bioenergy GmbH