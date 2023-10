Ecomunlimited GmbH Emre Girkin und Can Özkan verraten 3 Gründe, warum Unternehmer im vierten Quartal noch einmal alles geben sollten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Zum Ende des Jahres noch einmal so richtig Umsatz machen? Das

ist definitiv möglich. Schließlich rücken die Feiertage näher und so steigt auch

die Kaufbereitschaft der Kunden. Emre Girkin und Can Özkan sind die

Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH und Experten im Bereich E-Commerce.

Innerhalb von drei Jahren konnten sie ihr eigenes Business aufbauen. Heute geben

sie ihre Erfahrungen und ihre Expertise an Einsteiger im Onlinehandel weiter.

Welche drei zentralen Gründe das letzte Quartal des Jahres so besonders machen

und weshalb Unternehmer diese Zeit auf keinen Fall verpassen dürfen, erfahren

Sie hier.



Das Jahr neigt sich dem Ende zu - die beste Zeit, um als Unternehmer noch einmal

Gas zu geben. Gerade das vierte Quartal eignet sich perfekt dafür, den eigenen

Umsatz deutlich hochzufahren. Mit Blick auf die kommenden Feiertage lohnt es

sich, eine eigene Strategie für diese Zeit zu erstellen. "Im Rahmen von Black

Friday und Weihnachten werden die Kunden so kaufwillig wie noch nie. Viele

Unternehmer unterschätzen, wie viel Geld ihre Kunden in dieser Zeit ausgeben.

Jeder will im Oktober, November und Dezember von Schnäppchen profitieren und

Weihnachtsgeschenke kaufen. Wer diese Zeit für sein E-Commerce-Business nicht

nutzt, lässt sich extrem viel Umsatz entgehen", warnt Emre Girkin,

Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH.