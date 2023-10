Generation Z in der Baubranche Marvin Ronn von der TOPEOPLE GROUP klärt auf - Warum Freiheit, Nachhaltigkeit und regionale Verankerung entscheidend sind (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Flexibel, meinungsstark und fest in der digitalen Welt

verwurzelt: Die Generation Z ist eine neue Variable auf dem Arbeitsmarkt. Als

Geschäftsführer der TOPEOPLE GROUP unterstützt Marvin Ronn Baufirmen bei der

Gewinnung qualifizierter Fach- und Führungskräfte. Welche Rolle die Generation Z

in diesem Zusammenhang spielt und wie es gelingt, sie zu überzeugen, erfahren

Sie hier.



In einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer gaben 70 Prozent der

befragten Bauunternehmen an, der Fachkräftemangel gefährde ihre wirtschaftliche

Entwicklung. Für Bauunternehmen ist es daher umso wichtiger, qualifizierte

Fachkräfte für sich zu gewinnen. Doch statt sich nur auf ausgelernte Kandidaten

mit langer Berufserfahrung zu konzentrieren, müssen die Betriebe heute umdenken.

"Wer seine vakanten Stellen auch heute noch besetzen will, muss es schaffen, vor

allem für junge Talente attraktiver zu werden", erklärt Marvin Ronn,

Geschäftsführer der TOPEOPLE GROUP.