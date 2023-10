Der DegenWin Presale: Die Tore zur Zukunft des Krypto-Glücksspiels öffnen sich

Krypto-Enthusiasten weltweit haben allen Grund zur Aufregung, da der DegenWin Presale den Startschuss für eine fesselnde Reise markiert. Der DegenWin Presale ist offiziell gestartet und bietet Eintritt in einen milliardenschweren Markt sowie eine innovative Investitionsmöglichkeit.

Wer sich dafür interessiert, erhält hier Eintritt in einen milliardenschweren Markt sowie eine innovative Investitionsmöglichkeit. Doch was steckt hinter dem Hype um DegenWin? Schauen wir uns das genauer an.

Der DegenWin Presale: Eine Einladung zur Erforschung des Krypto-Universums

Ein revolutionäres Web3-Casino

DegenWin hebt sich von den herkömmlichen Online-Glücksspielplattformen ab und präsentiert sich als ein Pionier im Bereich der Web3-Plattformen. Bereits seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz, bietet DegenWin eine bemerkenswerte Auswahl von über 5.000 Spielen, Sportwetten und großzügigen Belohnungen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Interessierte auf der offiziellen Website: www.degenwin.com. Die nächste Gelegenheit für einen Raketenstart beginnt hier!

Was macht DegenWin so besonders?

Gemeinschaftseigentum: DegenWin wird von der Community gesteuert, was eine gerechte Verteilung der Einnahmen sicherstellt. Jeder Teilhaber kann sich auf Einnahmen entsprechend des eigenen Anteils freuen.

Unterstützung für verschiedene Blockchains: Die Plattform fördert die Interoperabilität über verschiedene Blockchains hinweg.

Innovative Tokenökonomie: Ein einzigartiger Staking-Mechanismus verbrennt jährlich bis zu 24% der Tokenmenge. Zusätzlich werden 45% der Casinogewinne für den Rückkauf und die Vernichtung von $DGW-Tokens verwendet. Das steigert wiederum langfristig den Wert und ist im Interesse aller Handelnden.

Ansprechendes Empfehlungsprogramm: Der Presale bietet ein äußerst lohnendes Empfehlungsprogramm mit fünf Ebenen. Fleißige Werber erhalten Provisionen von bis zu 30% und können hier eine zusätzliche Einnahmequelle aufbauen.

Die Kryptogemeinschaft kann sich auf diese aufregende Reise begeben - der DegenWin Presale ist bereits in vollem Gange! Wer jetzt zuschlägt, profitiert besonders. Die offizielle Listung ist für den 1. Dezember 2023 geplant.

Abbildung: Auch als Sponsor für Sportevents tut sich DegenWin hervor.

Von Staking über Zahlungsmittel bis hin zu Entscheidungshoheit: Die Token-Anwendungen haben es in sich

Die $DGW-Tokens bieten eine beeindruckende Palette von Anwendungen:

Zahlungsmittel: $DGW gilt auf der Casinoplattform als Zahlungsmittel für Glücksspiel verwendet werden. Auch als Abwicklungswährung für Einzahlungen und Auszahlungen stehen die Token bereit.

Interoperabilität zwischen Blockchains: Der $DGW-Token zeichnet sich durch seine Interoperabilität über verschiedene Blockchains hinweg aus. Probleme mit Transaktionen werden so minimiert und die Plattform steigert ihre Zugänglichkeit enorm.

Staking: Mittels Staking ist eine lohnende Beteiligung möglich. Anleger erhalten monatlichen Anteil und generieren somit ein ansehnliches passives Einkommen. Das Beste: Je nach Höhe des Engagements winken zusätzliche attraktive Belohnungen. Hier begeistert auch die Staking-Lotterie, die bereits ab 100 $DGW-Token gespielt werden kann. Es locken attraktive Gewinne, die sich aus den Gewinnen des Casinos speisen.

Governance: Wer sich als $DGW-Inhaber beteiligt, darf auch mitreden. Bei allen Abstimmungen über Ökosystementscheidungen haben Token-Halter ein Mitspracherecht. So lässt sich die Richtung von DegenWin durchaus beeinflussen.

Bonusprogramm: Wer besonders aktiv ist, freut sich über attraktive Treue-Belohnungen in Form zusätzlicher $DGW-Tokens. Das beeinflusst je nach Verwendung auch wieder die Möglichkeiten beim Staking und beim Mitspracherecht.

Token-basierte Verlosungen, Geschenke, Freiwetten und Turniere: Die Plattform bietet vielfältige Möglichkeiten, $DGW-Tokens zu gewinnen. Hier gilt: Je mehr Aktivität, desto attraktiver die Belohnungen.

Für Stabilität und Werterhalt: Tokenökonomie und Verbrennungsstrategien

Die DegenWin-Tokenökonomie verwendet ein deflationäres Modell, das bis zu 24% des Gesamtangebots pro Jahr durch den innovativen Staking-Vertrag verbrennt. Zusätzlich werden 45% der Casinogewinne für den Rückkauf und die Vernichtung von $DGW-Tokens verwendet.

Das hat mehrere Vorteile:

Geringere Tokenmenge: Es kommt nicht zu einem Wertverfall durch eine zu hohe Tokenmenge.

Langfristige Wertsteigerung: Durch eine Kontrolle der Tokenmenge lassen sich bei größerer Nachfrage hohe Wertsteigerungen erzielen.

Die Strategien kommen sowohl den Token-Inhabern als auch dem Casino zugute. Unter dem Strich eine echte Win-Win-Situation.

Fairness und Sicherheit: Warum DegenWin für Interessenten besonders spannend ist

Sicherheit und Fairness stehen im Mittelpunkt von DegenWin. Die Projektinhaber haben von Beginn an erkannt, dass sich nur Erfolge im Segment Glücksspiel erzielen lassen.

Zu den Maßnahmen gehören:

Lizenzen & Zertifikate: DegenWin verfügt über eine legitime Glücksspiellizenz. Nutzer handeln also nicht im rechtsfreien Raum.

Token-Sperre: Verbleibende Tokens werden für bis zu 10 Jahre gesperrt und monatlich verbrannt. So bleibt die Umlaufmenge stabil und Verwerfungen des Kurses werden unwahrscheinlicher.

Liquiditäts-Sperre: DegenWin nutzt hier die Standards der DeFi-Branche: Liquidität ist für mehr als 10 Jahre im Unicrypt Network gesperrt.

Audit: Das Audit basiert vollständig auf Vorlagen des Unicrypt Network und wurde von Chainsulting.de durchgeführt. Das sorgt definitiv für Sicherheit und Vertrauen.

Mit diesem Maßnahmenkatalog wird sichergestellt, dass eventuell auftretende Probleme mit der Wertentwicklung bestmöglich abgefedert werden. Dieser Aspekt wird für Investoren angesichts von Rug Pulls immer wichtiger. Deshalb hier die Empfehlung: Alles genau anschauen und dann zugreifen!

Das war noch nicht alles: Zusätzliche Funktionen von DegenWin

DegenWin arbeitet mit bekannten Spieleanbietern und Organisationen wie Sparta Vienna zusammen. Auch namhafte Athleten, Botschafter und Berater zeigen Interesse. So gehören namhafte Sportler wie zum Beispiel die bekannten MMA-Kämpfer Brendan Loughnane oder Rafael Tupy zu den Partnern von DegenWin. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Hauptsponsor für das große Sparta Championship Fighting MMA Event in Österreich.