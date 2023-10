Acxiom mit dem Salesforce Partner Innovation Award 2023 ausgezeichnet / Acxiom sorgt für Höchstleistungen im Salesforce-Ökosystem

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom

(https://www.acxiom.de/) erhält den Salesforce Partner Innovation Award in der

Kategorie Verkehr, Touristik und Gastgewerbe.



Mit der Auszeichnung wird Acxioms Unterstützung (https://www.acxiom.de/news/acxi

om-mit-dem-salesforce-partner-innovation-award-2023-ausgezeichnet/) bei der

Digitalisierung des Londoner Flughafens Heathrow gewürdigt. Ein wesentlicher

Aspekt der Tätigkeit von Acxiom war es, Heathrow zu ermöglichen, seine

Investitionen in die Salesforce Marketing Cloud und Data Cloud optimal zu

nutzen. Das Ergebnis: eine höhere Kundenzufriedenheit, mehr betriebliche

Effizienz und eine beachtliche Rendite.





"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir für unsere Arbeit für Heathrow mit demSalesforce Partner Innovation Award ausgezeichnet werden", meint Jason Skelton(https://www.acxiom.co.uk/people/jason-skelton/) , Head of Alliances andSolutions EMEA bei Acxiom. "Diese Auszeichnung zeugt von den Innovationen, diewir durch unsere Zusammenarbeit mit Salesforce erreicht haben. Gemeinsam habenwir unseren Kunden neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen und einen neuenMaßstab für datengesteuerte, kundenorientierte Lösungen gesetzt.""Die Zusammenarbeit mit Acxiom war für Heathrow sehr positiv", so Peter Burns,Direktor für Marketing, Digitales und eCommerce des Flughafens. "Mittels derErfahrung und Kompetenz von Acxiom konnten wir das volle Potenzial vonSalesforce ausschöpfen, die Kundenbindung verbessern und das Umsatzwachstumsteigern. Die Auszeichnung ist also mehr als verdient und wir freuen uns aufunsere gemeinsame Zukunft.""Mit den Salesforce Partner Innovation Awards 2023 werden Partner wie Acxiomgeehrt, die ihre Kunden dabei unterstützen, Produktivität und Wachstum mithilfevon KI, Daten und CRM zu steigern", erläutert Steve Corfield, Executive VicePresident, Global Alliances and Channels and Emerging Technologies beiSalesforce. "Salesforce-Partner sind für die Digitalisierung und die Einführungvon KI im Salesforce-Ökosystem entscheidend und ebnen den Weg für eine nochbessere Customer Experience."Salesforce stützt sich auf innovationsstarke Partner wie Acxiom, die dasKundenwachstum fördern. Eine IDC-Studie (https://www.salesforce.com/news/press-releases/2021/09/20/idc-salesforce-economy-2021/) ergab, dass dasSalesforce-Ökosystem bis 2026 voraussichtlich 9,3 Mio. Arbeitsplätze und 1,5Bio. Euro an Zusatzeinnahmen schaffen wird. Für jeden Euro, den Salesforceerzielt, wächst das Ökosystem um 5,87 Euro. Laut der Studie nutzen mehr als 90 %der Salesforce-Kunden Partner-Apps und Experten. Und das Salesforce-Ökosystemwächst dank seiner Partner, die Innovationen in den Bereichen KI, Daten und CRMvorantreiben, ständig weiter.Zum elften Mal würdigt der jährliche Partner Innovation Award die so wichtigenBeiträge der Salesforce-Partner. Dazu zählen Berater, Digitalagenturen,Vertriebs- und ISV-Partner in verschiedenen Clouds, Branchen und im gesamtenPartnerprogramm. Die komplette Liste der diesjährigen Preisträger finden Siehier (https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-2023-partner-innovation-award-winners/) .Salesforce, Marketing Cloud und andere sind Marken von Salesforce, Inc.Die Case Study zum Projekt kann hier (https://www.acxiom.com/case-studies/case-study-heathrows-customer-experience-took-flight/) gelesen werden.Über AcxiomAcxiom arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um CustomerIntelligence und Data-Driven-Marketing zu ermöglichen, was sowohl fürKonsumenten als auch Unternehmen einen Mehrwert schafft. Acxiom ist ein Expertedarin, wie man Daten zusammenführt, datenschutzkonform nutzt, in Cloud-Lösungenspeichert, analysiert und wie man Marketingstrategien anpasst, je nachdem, wound wie die Kunden mit den Firmen in Kontakt kommen. Acxiom hilft den Firmen,ihre Kunden wirklich zu verstehen, und relevant und respektvoll gestalteteCustomer Experiences zu entwickeln, so dass Menschen bereit sind, neue Marken zuentdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren hilft Acxiomseinen Klienten, mehr Kunden zu gewinnen, die Geschäftsbeziehung mit diesen zuerweitern und diese dauerhaft an das eigene Unterneh-men zu binden. Acxiom hatNiederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiomist eine Tochterfirma der Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group ofCompanies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Axciom.de.Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannTorstraße 107, 10119 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60mailto:Acxiom@markengold.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146705/5625207OTS: Acxiom