E-Commerce-Agentur ECOMMastery erhält den Merchant Inspiration Award 2022 (FOTO)

Rödental (ots) - ECOMMastery, eine E-Commerce-Agentur mit Sitz in Rödental, hat

den Merchant Inspiration Award 2022 im Bereich "People's Choice" gewonnen. Der

Preis, der von der deutschsprachigen Händler-Community in Deutschland, der

Schweiz und Österreich vergeben wird, würdigt außergewöhnliche Leistungen im

E-Commerce-Bereich.



Gründer Eduard Meisner: "Als E-Commerce-Experten haben mein Geschäftspartner

Sergej Djacenko und ich es uns zur Aufgabe gemacht, verkaufsstarke Onlineshops

für unsere Kunden zu realisieren, mit denen der Umsatz und die Reichweite

gesteigert werden können. Indem wir unseren Kunden dabei helfen, mit ihrem

Onlineshop zu skalieren, ermöglichen wir es ihnen, sich aus der Abhängigkeit von

externen Verkaufsplattformen zu lösen. Entsprechend stolz sind wir darauf,

hierfür den Merchant Inspiration Award 2022 gewonnen zu haben, da er unser

Engagement für exzellente E-Commerce-Lösungen würdigt."





Der Merchant Inspiration Award ist eine renommierte Auszeichnung, die Jahr fürJahr die Aufmerksamkeit Hunderter Onlineshops aus dem gesamten DACH-Raum aufsich zieht. Bewertet werden sie von einer hochkarätigen Fachjury, die ausrelevanten Persönlichkeiten der deutschen E-Commerce-Szene besteht - darunterInvestoren und Unternehmer. Sie wählen aus den finalen Nominierungen in achtverschiedenen Kategorien die Sieger des Merchant Inspiration Awards aus.ECOMMastery konnte nicht nur die Fachjury, sondern auch das Publikumbeeindrucken. Ihr Shopify Shop, den sie für ihren Kunden Little Dragonentwickelt hatten, wurde in der Kategorie "People's Choice" ausgezeichnet, umdas Engagement von ECOMMastery für herausragendes Design, erstklassigeFunktionalität und überlegene Nutzererfahrung zu würdigen."Unsere Mission ist es, den E-Commerce zu stärken, indem wir gerade kleineMarken mit guten Produkten und tollem Support, die kein solides Fundament haben,dabei unterstützen, etwas Großes aufzubauen. Gemeinsam mit unseren Kunden werdenwir auch in Zukunft weiterhin daran arbeiten, innovative E-Commerce-Lösungen zuentwickeln, mit denen sie nicht nur ihr Geschäft auf das nächste Level heben,sondern auch ihre Nutzer begeistern können", sagt Gründer Sergej Djacenko.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:https://www.ecommastery.de/Weitere Informationen zum Merchant Inspiration Award finden Sie unter:https://merchantinspirationawards.com/Pressekontakt:Djacenko & Meisner Holding GmbHVertreten durch: Eduard Meisner & Sergej DjacenkoE-Mail: mailto:info@ecommastery.deWebseite: https://www.ecommastery.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172222/5625238OTS: Djacenko & Meisner Holding GmbH