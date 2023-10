BetB2B: Wie wählt man eine effektive Sportwetten Plattform aus?

Bildquelle: BetB2B

Der Online-Sportwettenmarkt ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Dies liegt daran, dass immer mehr Sportfans digitale Websites nutzen, um Wetten auf ihre Lieblings Ereignisse und Mannschaften abzuschließen.

Die Entwicklung der Technologie, die Verbreitung von Smartphones und eine verbesserte Internetkommunikation tragen nur dazu bei. BetB2B-Experten glauben, dass die Legalisierung von Sportwetten in verschiedenen Gerichtsbarkeiten neue Spieler auf den Markt gelockt und Investitionen in innovative Produkte und Dienstleistungen wie In-Play-Wetten und Auszahlungsfunktionen angeregt hat, die das Benutzererlebnis insgesamt verbessert haben.

Aktuelle Trends auf dem Sportwettenmarkt

Einer der Hauptfaktoren für die Entwicklung der Online-Sportwetten Branche ist die wachsende Beliebtheit von Live-Videoübertragungen. Gleichzeitig ermöglicht die Integration von Sport Analysedaten in Wett-Websites den Spielern, fundiertere Entscheidungen zu treffen und an Echtzeit Wetten teilzunehmen.

iGaming-Betreiber führen Inhalte aus weniger populären Sportarten und eSports ein, geleitet vom Prinzip der Lokalisierung. Dies sind die Hobbys, die bei Spielern mittlerweile besonders beliebt sind.

Gleichzeitig steht der Online-Sportwettenmarkt vor mehreren Herausforderungen: regulatorische Unsicherheit, Cyber-Sicherheitsrisiken, Benutzer-Datenschutz und Betrug.

Um diese Probleme anzugehen und ihr Image zu wahren, müssen Betreiber aktiv in Initiativen für verantwortungsvolles Glücksspiel investieren und transparente Interaktionen mit Regulierungsbehörden pflegen.

BetB2B über Statistiken zum Online-Sportwettenmarkt

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Einnahmen aus Online-Sportwetten bis 2023 43,55 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Die Umsatzwachstumsrate wird von 2023 bis 2027 voraussichtlich 9,94 % pro Jahr betragen, was zu einer Gesamtmarkt Größe von 63,62 Milliarden US-Dollar bis 2027 führen wird Die Zahl der Nutzer von Online-Sportwetten wird zu diesem Zeitpunkt 174,5 Millionen Menschen betragen.

Basierend auf den Daten wird die Benutzerengagementrate in diesem Markt im Jahr 2023 voraussichtlich 1,7 % betragen und bis 2027 voraussichtlich auf 2,2 % steigen. Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) wird voraussichtlich 0,34 Tausend US-Dollar betragen.

Beim Vergleich verschiedener Regionen werden in Australien mit 8,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 die höchsten Einnahmen aus Online-Sportwetten erwartet. Der prognostizierte Grad der Gewinnung neuer Nutzer für diesen Markt wird bei 42,1 % liegen.

Angesichts dieser weltweiten Beliebtheit ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unternehmer, die ihr Glück im iGaming-Geschäft versuchen möchten, täglich steigt. Hier stellt sich die Frage: Wie baut man ein Geschäft mit Sportwetten richtig auf und welche Plattform wählt man dafür?

Welche Schlüsselfaktoren sind bei der Auswahl der richtigen Online-Sportwetten-Plattform zu berücksichtigen? – BetB2B

Marktanalyse

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Entscheidung für einen Sportwetten-Softwareanbieter ist das Verständnis seines Fachwissens und seiner Erfolgsbilanz. Auch die Zugänglichkeit und der Komfort der iGaming-Plattform werden bewertet. Die Analyse von Informationen darüber, welche Betreiber es verwenden und welche Grundsätze es leiten, kann dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau diese Position vertreten die Experten von BetB2B, einem der Betreiber der iGaming-Plattform.

Wettbewerbs- und Sicherheitsmaßnahmen

Die iGaming-Branche war schon immer hart umkämpft. In diesem Zusammenhang argumentieren BetB2B-Experten, dass die Erstellung einer eigenen, benutzerdefinierten iGaming-Site für Betreiber eine schwierige Aufgabe sein kann. Sie erklären, warum: Relevanz aufrechtzuerhalten und ein Unternehmen entsprechend den aktuellen Trends weiterzuentwickeln, ist heutzutage äußerst schwierig. Und neben dem technischen Teil ergibt sich die Komplexität auch aus der Notwendigkeit, sicherheitsrelevante und gesetzliche Vorschriften strikt einzuhalten.

Im vergangenen Jahr wurden gegen Betreiber in verschiedenen Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Australien, Schweden und den Niederlanden, Bußgelder und Sanktionen in Höhe von insgesamt 128,91 Millionen US-Dollar verhängt. Nach Angaben von USA-Casino.com ist diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 166 % gestiegen. Die Gründe für Sanktionen sind vielfältig, darunter die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Betrieb ohne entsprechende Lizenz.

Aus diesem Grund ist es bei der Auswahl einer Sportwetten Plattform äußerst wichtig, die Sicherheits-Praktiken der Anbieter zu berücksichtigen. In der modernen iGaming-Branche ist die Implementierung von KYC- (Kundenanalyse) und AML-Verfahren (Anti-Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung) zu einem integralen Bestandteil der Gewährleistung der finanziellen Sicherheit und der Einhaltung von Gesetzen geworden.

BetB2B-Spezialisten argumentieren, dass KYC und AML obligatorische Elemente für Teilnehmer der iGaming-Branche sein sollten. Die Gründung eines legalen Unternehmens ist der Schlüssel zum Vertrauen von Kunden, die sich für Sportwetten interessieren.

Kundenorientierung

Effektive Softwarelösungen, attraktive Inhalte und Vielseitigkeit sind die Merkmale, die führende Sportwetten Plattformen auszeichnen und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen. Dieses Prinzip steht voll und ganz im Einklang mit dem Ansatz des BetB2B-Teams. Hier studieren und berücksichtigen sie die Bedürfnisse der Spieler und des iGaming-Geschäfts.

Dank dieser Herangehensweise nimmt das Unternehmen eine führende Position in der Sportwetten-Branche ein und greift stets neue Trends auf.

Laut BetB2B ist es im Bereich Sportwetten äußerst wichtig, sich auf die lokalen Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren und dabei die Besonderheiten der Popularität verschiedener Sportarten in verschiedenen Regionen der Welt zu berücksichtigen.

In Indien beispielsweise kann Cricket besonders beliebt sein. In Afrika erfreut sich Fußball auf Amateurebene großer Beliebtheit. Daher ist es beim Anbieten von Wetten auf der Website notwendig, nicht nur internationale Wettbewerbe, sondern auch lokale Ereignisse zu berücksichtigen. Dadurch können Spieler aus verschiedenen Regionen die Ereignisse in ihrer Nähe verfolgen.

Die Verbesserung des Spielerlebnisses sollte ein wichtiger Schwerpunkt sein. Durch die Bereitstellung einer Vielzahl von Wettoptionen, darunter Vor-, Online- und Live-Wetten mit 2D- und 3D-Übertragungen, können Sie eine einzigartige Spielumgebung schaffen.

Um den Bedürfnissen verschiedener Märkte gerecht zu werden, ist es notwendig, unterschiedliche Quotenformate wie Amerikanisch, Englisch, Dezimal, Hongkong, Malaiisch und Indonesisch anzubieten. Wir sollten nicht vergessen, dass die Website für Sportwetten für alle interessierten Kunden möglichst zugänglich sein sollte. Neben mobilen Apps für iOS und Android können in Regionen mit eingeschränkter Internetabdeckung auch Telegram- und SMS-Wetten genutzt werden, was zur Erweiterung der Spielerbasis beiträgt.

Zusätzliche Anreize wie attraktive Prämien, Cashback und andere Angebote tragen ebenfalls dazu bei, begeisterte Sportwetter anzulocken.

Vielseitigkeit und individuelle Herangehensweise

Plattformen mit eher konservativer Einstellung zum Geschäft sind es gewohnt, Kunden mit Wetten auf traditionelle Sportarten wie Fußball, Basketball, Tennis, Leichtathletik, Schwimmen und dergleichen anzulocken. Aber das ist nicht gerade der Ansatz, den der Spieler des neuen Formats anlocken kann.

BetB2B-Experten empfehlen den Betreibern von Wettwebsites, nicht nur beliebte Sportarten in ihre Inhalte aufzunehmen, sondern auch Optionen, die sich durch Einzigartigkeit und Seltenheit auszeichnen. Hier sind einige Beispiele für Inhaltstypen, die BetB2B anbietet:

Cybersport. In den letzten Jahren hat sich eSport zu einer bedeutenden Branche mit einem großen Publikum entwickelt, insbesondere bei jungen Menschen. Die Spiele League of Legends, Dota 2, Overwatch und Counter-Strike locken zahlreiche neue Wettende an.

Virtueller Sport. Virtuelle Events mit realistischer Grafik locken mit Spezialeffekten und bieten die Möglichkeit, rund um die Uhr Wetten abzuschließen. Dies ist eine zusätzliche Alternative für Spieler, die es ihnen ermöglicht, zu jedem für sie passenden Zeitpunkt an Events teilzunehmen.

Die Einführung einzigartiger und relevanter Wettoptionen ist eine der Möglichkeiten, das Buchmachergeschäft zu fördern und neue Spieler anzuziehen. Es sei wichtig, die Interessen und Vorlieben eines vielfältigen Publikums zu berücksichtigen, um eine langfristige Rentabilität und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung sicherzustellen, betonen die BetB2B-Spezialisten.

Zahlungsoptionen für Kundenkomfort

Eine gute iGaming-Plattform bietet eine breite Palette an Zahlungsoptionen, die den Vorlieben der Kunden entsprechen. Um diese zu erfüllen, ist es notwendig, die gängigsten Zahlungsmethoden und -alternativen bereitzustellen, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Das heißt, neben herkömmlichen Banküberweisungen und Kreditkarten bieten beliebte Betreiber innovative Finanz Technologien in Form von elektronischen Geldbörsen und anderen digitalen Varianten an.

BetB2B bietet beispielsweise eine breite Palette an Zahlungsmethoden an:

- Unsere Produktpalette umfasst E-Wallets, mobile Zahlungen, Barzahlungen, E-Währungsumtauscher, Zahlungssysteme, Kryptowährungen und E-Gutscheine. Wir glauben, dass Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, flexibel sein und unter Berücksichtigung der Marktbedingungen neue Zahlungsmethoden einführen müssen.

Kundendienst

Um stets die nötige Beratung und Unterstützung zu erhalten, empfehlen Experten der iGaming-Branche, sich an BetB2B zu wenden, und hier ist der Grund:

Hier können Sie in allen Phasen der Arbeit – von technischen Aspekten bis hin zu allgemeinen betrieblichen Fragen – auf die Unterstützung hochqualifizierter Spezialisten zählen.

BetB2B bietet die Möglichkeit, Spieler in 31 Sprachen über verschiedene Kommunikationskanäle zu kontaktieren, darunter Chat, Hotline und E-Mail. Dies fördert eine effektive Kommunikation mit den Spielern und erregt deren Aufmerksamkeit.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden Zugang zu einer Vielzahl einkommens generierender ausländischer Märkte und entwickelt aktiv neue Lokalisierung Ebenen.

Letztlich kommt es bei der Wahl einer Sportwetten-Plattform vor allem darauf an, sicherzustellen, dass die angebotenen Inhalte sicher, einfach, zugänglich und attraktiv sind. Es ist auch wichtig, die Legitimität des Unternehmens zu berücksichtigen und die Zuverlässigkeit der Kunden zu überprüfen. Dies wird sich definitiv auf den Grad des Vertrauens in die Plattform auswirken. Diesen Standpunkt teilt BetB2B, das sich der starken Konkurrenz im Bereich Sportwetten voll bewusst ist und bereit ist, dort eine führende Position einzunehmen.

Der Online-Sportwetten Markt wird in den kommenden Jahren weiter wachsen, vorausgesetzt, die Akteure der Branche sind weiterhin bestrebt, ein verantwortungsvolles und innovatives Umfeld für neue und erfahrene Spieler zu schaffen.