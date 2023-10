Aktuelle globale Umfrage zeigt, dass 97 % der Unternehmen Probleme bei der Sicherung von IoT und vernetzten Geräten haben

Aachen & Ohio (ots) - Effektiver Einsatz von PKI-Lösungen ist Schlüssel zur

Lösung von IoT-Sicherheitsproblemen



Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) , die Identity-first Security-Lösung, und

Vanson Bourne geben die Ergebnisse einer unabhängigen Umfrage und Analyse

bekannt, die den Stand der IoT-Sicherheit sowohl für Hersteller als auch für

Endnutzer untersucht. Der Bericht " Digital Trust in a Connected World:

Navigating the State of IoT Security (https://keyfactor.com/state-of-iot-securit

y-report-2023/?utm_medium=referral&utm_source=pressrelease&utm_campaign=2023-q4_

oct_content_navigatingstateofiotsecurity_global) " zeigt, dass fast alle

Unternehmen (97 %) Schwierigkeiten haben, ihre IoT- und vernetzten Produkte bis

zu einem gewissen Grad zu sichern. Die Umfrage ergab, dass 98 % der Unternehmen

in den letzten 12 Monaten von Zertifikatsausfällen betroffen waren, die im

Durchschnitt über 2,25 Millionen US-Dollar kosteten.



"Organisationen stehen unter Druck, ihre IoT-Geräte und Connected Devices zu

schützen und sich in einer komplexen digitalen Landschaft zurechtzufinden, die

absolutes Vertrauen erfordert", sagt Ellen Boehm, Senior VP, IoT Strategies and

Operations bei Keyfactor.