Indiens Aktienmarkt auf der Überholspur: Kein Ende in Sicht!

Beide haben wachstumsstarke Aktienmärkte: China und Indien. Doch lange Zeit lag das Augenmerk vieler Investoren vor allem auf Titeln aus dem Land der Mitte. Das könnte sich ändern, denn gerade in den letzten drei Jahren hat der indische Aktienmarkt deutlich aufgeholt und sich im Vergleich besser entwickelt – was mit der strikten Anti-Covid-Politik Chinas zusammenhängt, die das Land wirtschaftlich stark ausgebremst hat.

Diese hat China mittlerweile aufgegeben. Doch der Vorsprung Indiens ist geblieben: Seit Jahresbeginn hat der MSCI-India-Index bereits mehr als sieben Prozent an Wert gewonnen – wobei vor allem Banken- und Auto-Titel stark performten –, während der MSCI China Index im gleichen Zeitraum knapp elf Prozent einbüßte. Für Rückenwind sorgen die steigende Zahl an Mittelzuflüssen internationaler Fonds sowie eine schnell wachsende Zahl von Kleinanlegern. Allein zwischen Januar und August investierten ausländische Anleger rund 8,3 Milliarden US-Dollar in indische Aktienfonds, wie der Datenanbieter EPFR ermittelte.