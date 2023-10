Die Sustainability Heroes Awards 2023 / Sechs Unternehmen für ihre Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen der Sustainability Heroes Konferenz haben

DQS und DGQ sechs Unternehmen mit den Sustainability Heroes Awards

ausgezeichnet.



Um aktives Engagement in der Wirtschaft weiter anzuspornen, werden von der DQS

und DGQ jährlich die Sustainability Heroes Awards ausgeschrieben. Im Rahmen der

Sustainability Heroes Konferenz, die am 10., 11. & 12. Oktober 2023

stattgefunden hat, wurden die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet.





Bewerbungen und JuryInsgesamt wurden in den sechs Kategorien 152 Bewerbungen eingereicht.Entsprechend schwer fiel es der Jury, aus den vielen inspirierenden Initiativensechs Gewinner zu küren. "Seit wir 2015 die Awards zum ersten Mal ausschriebenhaben, hat sich jedes Jahr die Qualität der Bewerbungen gesteigert", betonteGuido Eggers, Geschäftsführer der DQS CFS GmbH. "Auch stellen wir mit Freudefest, dass der Anteil der Bewerbungen von kleinen und mittelständischenUnternehmen weiter zugenommen hat".Um eine objektive Beurteilung zu gewährleisten, wurden die Bewerbungen vonunabhängigen Nachhaltigkeitsexpert*innen bewertet. Simone Busch (IHKDüsseldorf), Prof. Dr. Linda Chalupová (Hochschule Fulda), Patrick Bungard(M3TRIX-Institut), Elisa Pohland (IHK Frankfurt), Patrick Wortner(PeoplePlanetProfit), Guido Eggers (DQS) und Dr. Thijs Willaert (DQS) bildetengemeinsam die Jury.Übersicht Preisträger 2023- Nachhaltigkeitsstrategie: P.A.C. GmbHDass auch mittelständische Familienbetriebe in der Lage sind, Nachhaltigkeitstrategisch anzugehen, zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der P.A.C. GmbH. DasTextilunternehmen mit Sitz in Schweinfurt hat es sich zum Ziel gemacht, in allenProzessen eine nachhaltige Wertschöpfung sicherzustellen und möchte mit demUnternehmen neue Maßstäbe für die Textilindustrie in Deutschland setzen.Entscheidend dabei ist die lokale Produktion in der sogenannten Green Factory amStandort Schweinfurt, wofür eine Investition in zweistelliger Millionenhöhegetätigt wurde.- Carbon Footprint: Siemens AGAusgezeichnet wird die Siemens AG für ihren erfolgreichen Ansatz zurEnergieeinsparung am Standort Fürth. Durch die Einführung konsequenter Umwelt-und Energiemanagementsysteme gilt der Standort als Vorreiter innerhalb desSiemens-Konzerns. Entscheidend dabei war das Einbeziehen der Mitarbeitenden. Einverändertes Energiebewusstsein der Mitarbeitenden bewegte das Management dazu,neue Ansätze zur Energieeinsparung zu adressieren und ein Budget fürkontinuierliche Energieeinsparmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Dadurch ist