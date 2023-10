Inkassoverband weist Forderung nach neuem Inkassorecht zurück

Berlin (ots) - Verbraucherschutzverbände fordern erneut neue und zusätzliche

Regelungen für Inkasso. Erst vor zwei Jahren trat das Gesetz zur Verbesserung

des Verbraucherschutzes im Inkassorecht in Kraft, mit dem die Inkassokosten

erheblich reduziert wurden.



Dennis Stratmann, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher

Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), sagt dazu: "Der Ruf nach neuerlicher

Regulierung entbehrt jeglicher Grundlage. Die durchschnittliche Inkassoforderung

liegt bei 227 Euro. In solchen Fällen haben Verbraucherinnen und Verbraucher

typischerweise drei Monate Zeit, die fällige Rechnung ohne Zusatzkosten zu

bezahlen. Währenddessen versenden Gläubiger zwei eigene Mahnungen, ehe sie den

Fall ins Inkasso oder an einen Anwalt geben. Reagieren säumige Verbraucherinnen

und Verbraucher dann zügig auf das erste Inkassoschreiben, entstehen Kosten in

Höhe von 15 bis 30 Euro. Nur wenn weitere Maßnahmen nötig sind, steigen die

Inkassokosten auf höchstens 45 Euro. Das verlangt Gläubigern über die Maßen

Geduld ab und ist verbraucherpolitisch mit Blick auf die Kosten fair."