Vorstandsvorsitzender Martin Hettich verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand - Nachfolge geregelt (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank

Baden-Württemberg eG, Martin Hettich (61), geht Ende dieses Jahres in den

Ruhestand. Hettich übergibt damit zum 1. Januar 2024 den Staffelstab an seinen

Vorstandskollegen Martin Buch, der die Nachfolge an der Spitze von

Baden-Württembergs mitgliederstärksten Genossenschaftsbank antritt.



Martin Hettich, der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG,

geht zum Jahresende in den Ruhestand. Mehr als 40 Jahre lang war der 61-Jährige

für die Sparda-Bank BW tätig - darunter allein 14 Jahre als Vorstandsmitglied,

zehn davon als Vorstandsvorsitzender. In dieser langen Zeit hat Hettich das

Unternehmen geprägt und sich hohe Anerkennung bei den Mitgliedern, dem

Aufsichtsrat, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erworben. In

seine Zeit als Vorstandsvorsitzender fiel allerdings auch eine lange Phase der

Niedrigzinsen, gepaart mit einer Zeit der Unsicherheit aufgrund von Pandemie und

Ukraine-Krieg. "Das war eine in jeglicher Hinsicht anspruchsvolle Zeit für uns

alle - sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso zufriedener bin ich, dass jetzt wieder

ein klarer Aufwärtstrend spürbar ist", sagte Hettich: "Ich bin sehr froh, dass

es zum Ende meiner Laufbahn wieder ansprechende Zinsen für Geldanlagen gibt und

wir zum Jahreswechsel endlich auch wieder die Preise für das SpardaGirokonto

senken können."