Hanau (ots) - Bei der Organisation einer Hochzeit gibt es viel zu bedenken undzu tun. Umso mehr boomt auch das Geschäft der Dienstleister in der Branche. Aberwie schaffen es Dienstleister, sowohl das beste Ergebnis für das Paar als auchfür ihr Business herauszuholen? Carina Maikranz und Melanie Avanessian von derTBHP GmbH wissen, worauf es im Beruf des Hochzeitsplaners ankommt und wie dieseihr Geschäft optimieren können. Hier erfahren Sie, wie Hochzeitsdienstleister esschaffen, ihre Umsätze messbar zu erhöhen.Die eigene Hochzeit ist der schönste Tag im Leben vieler Menschen. Ein sobedeutender Tag bedarf einer Menge Planung, besonderen Ideen und Hingabe.Schließlich möchte sich das Brautpaar auch Jahre später noch an diesen Tagzurückerinnern. Aus diesem Grund holen sich viele Paare die Unterstützungverschiedener Hochzeitsdienstleister ein. Vom Hochzeitsplaner, über Fotografenbis hin zu Sängern oder Traurednern, alle Dienstleister übernehmen einenwichtigen Job und tragen so zum Erfolg des schönsten Tags im Leben desBrautpaares bei. Doch trotz der Hingabe in jedem Auftrag dürfen Dienstleistereines nicht vergessen: ihre wirtschaftliche Position. Schließlich müssen siesich neben ihrer Dienstleistung als solches auch um ordentliche Preise,Werbekosten, Akquise und Buchhaltung bemühen. "Tatsache ist, dass vieleDienstleister ihr Angebot unterschätzen. Sie bieten ihre Leistungen zu günstigan und gehen so langsam aber sicher ihrem finanziellen Ruin entgegen", erklärtMelanie Avanessian, Geschäftsführerin der TBHP GmbH."Wer wirklich erfolgreich sein will, muss daher umdenken", ergänzt ihreGeschäftspartnerin Carina Maikranz. "Es geht darum, angemessene Preiseanzusetzen und sein Business auf ein festes Fundament zu stellen, um seineUmsätze zu erhöhen, sichtbar zu werden und Neukunden für sich zu gewinnen."Melanie Avanessian und Carina Maikranz bringen zusammen mehr als zwölf JahreErfahrung als Hochzeitsplanerinnen mit. In dieser Zeit konnten sie wertvolleErkenntnisse sammeln, die sie heute mit der TBHP GmbH unter der Marke MaikranzAvanessian an andere Hochzeitsdienstleister weitergeben. Ziel ihrer Arbeit istes, ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren, den Umsatz zu steigern und einausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit zu fördern. Wie esHochzeitsdienstleister schaffen, das eigene Business zu skalieren, haben dieExpertinnen im Folgenden zusammengefasst.1. Das eigene Mindset verändernUm erfolgreich zu sein, braucht es in erster Linie das richtige Mindset und eingesundes Verhältnis zum eigenen Angebot. Ein entscheidender Faktor dabei sind