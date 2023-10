ONESTY für beste Altersvorsorgeberatung ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Fundiertes Finanzwissen vermitteln, verständlich und umfassend -

das ist das erklärte Ziel von ONESTY. Dazu zählt auch das Thema Altersvorsorge.

Dass ONESTY hier hervorragende Arbeit leistet, haben jetzt das renommierte

Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money bestätigt. Sie zeichneten

ONESTY im Test für die "Beste Altersvorsorgeberatung" mit der Note

"Hervorragend" aus.



Geleitet von der Frage: Wie erkennt man eine seriöse Anlage- und

Vorsorgeberatung? hat das IVA bereits zum vierten Mal die Studie "Qualität in

der Altersvorsorgeberatung" durchgeführt. Als Testsieger 2023 erhielt ONESTY die

Note 1,0 für die beste Beratungsqualität.





Dreimal die Note 1 für ONESTY"Ich freue mich sehr, dass wir neben der Beratungsqualität auch für unserProduktangebot und Aus- und Fortbildungskonzept mit der Note Eins bewertetwurden", sagt ONESTY Gründer und CEO Sören Patzig und ergänzt: "Eine guteFinanzberatung stellt den Kunden sowie seine finanziellen Ziele und Wünsche inden Mittelpunkt. Dabei setzen wir bei ONESTY auf die Vermittlung von fundiertemFinanzwissen, maßgeschneiderte Lösungen mit Top-Produkten und ein passendesGesamtkonzept. Das positive Feedback vom Institut für Vermögensaufbau und FocusMoney bestätigt, dass unser Ansatz richtig ist." Kunden, die auf der Suche nacheiner verlässlichen und kompetenten Altersvorsorgeberatung sind, können sichdarauf verlassen, dass ONESTY immer die besten Lösungen für ihre individuellenBedürfnisse parat hält.Wie hat das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet?Insgesamt hat das IVA in diesem Jahr 23 Unternehmen kontaktiert, die inDeutschland im Bereich der Altersvorsorgeberatung von Bedeutung sind. Um dieQualität zu messen, wurden vier Faktoren bewertet: Beratungsqualität,Produktempfehlung, Produktangebot und das Aus- und Weiterbildungsniveau derBerater. Zur Beurteilung wurden zwei verschiedene Musterfälle entworfen, die eszu bearbeiten galt.Sonderpunkte für das selten beachtete Risiko von AbgabenbelastungenIn der Auswertung erhielt ONESTY zwei Sonderpunkte für die herausragendeQualität der Vorschläge, die sich gegenüber denen der anderen Teilnehmerabheben. "ONESTY hat seinen pfiffigen Ansatz zur betrieblichen Altersversorgungausführlich erklärt und sie gingen als Einzige auf das selten beachtete Risikovon Abgabenbelastungen ein", erklärt IVA-Vorstand Dr. Dirk Rathjen. "Dafür hatONESTY zwei Sonderpunkte erhalten."ONESTY erhält Top-Note für Aus- und WeiterbildungskonzeptDie gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung vonBeratern in Deutschland garantieren bereits einen Qualitätsstandard. Deshalb hatdas IVA darüber hinausgehende Fortbildungsmaßnahmen abgefragt und bewertet. Auchhier glänzt ONESTY. "Die Berater von ONESTY sind verpflichtet, über dasgesetzliche Mindestmaß von 15 Weiterbildungsstunden jährlich noch deutlich mehrZeit in die Weiterbildung zu investieren, während bei anderen Anbietern dieseher freiwillig ist", erklärt Dr. Rathjen die sehr gute Bewertung von ONESTY.Wer eine neue berufliche Herausforderung oder einen Ausbildungsplatz sucht, istbei ONESTY also bestens aufgehoben.Mehr zu den Karrierechancen bei ONESTY unter: https://onesty.de/karriere/Die kompletten Ergebnisse der Studie "Beste Altersvorsorgeberatung" 2023 unter:https://onesty.de/testsiegerÜber die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wieVerantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist,dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissenvermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können.ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten.Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten,was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurdeONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.https://onesty.de/Pressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/5625346OTS: ONESTY Finance GmbH