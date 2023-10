BIG und Pizza Hut Neue Partner im E-Sport

Berlin (ots) - Berlin International Gaming, kurz BIG, freut sich, Pizza Hut als

neuen langfristigen Markenpartner im E-Sport begrüßen zu dürfen. Die

Zusammenarbeit umfasst die prominenten BIG Teams im Bereich League of Legends

und Trackmania.



Das erfolgreiche League of Legends-Team von BIG hat sich bereits einen Namen im

nationalen und internationalen E-Sport erarbeitet. So konnte BIG als einziges

deutsches Team das European Masters Turnier gewinnen. Hinzu kommen zwei

Meisterschaften in der deutschen Prime League und drei Siege auf der Premier

Tour. Nach überzeugenden Leistungen in den diesjährigen Prime League Seasons

belegt das Team aktuell den dritten Platz in der Gesamtwertung 2023.