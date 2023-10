Asselborn kritisiert Israel wegen Aufrufs zu Gaza-Evakuierung

Er appellierte an Israel, "in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu handeln und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten". "Die Zivilbevölkerung in Gaza ist nicht die Hamas und kann nicht kollektiv für die von dieser begangenen Gräueltaten verantwortlich gemacht und bestraft werden."

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat die israelische Aufforderung an die Palästinenser, den nördlichen Teil des Gazastreifens zu verlassen, scharf kritisiert. Diese Aufforderung sei "äußerst beunruhigend", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Ministers. Er verwies auf die Mahnung der Vereinten Nationen, dass eine solche Maßnahme "nicht ohne verheerende humanitäre Folgen" möglich sei.

