JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst David Perry überarbeitete sein Bewertungsmodell für den Luftfahrtkonzern. Daraus resultierten aber nur minimale Änderungen seiner Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2026, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 20:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 20:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 151,7EUR gehandelt.



