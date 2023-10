BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Equal Weight'

ON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius nach Senkung der Jahresziele und vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Kürzung der Prognose sei bereits hinlänglich erwartet worden, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Laborausrüster habe bestätigt, die mittelfristigen Ziele zu überprüfen. Ein Update werde es diesbezüglich erst 2024 geben./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 285,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m